Xiaomi 15 Ultra, la prima foto scattata con il device lascia a bocca aperta

Il debutto ufficiale di Xiaomi 15 Ultra è previsto per la fine di febbraio con un evento dedicato. A distanza di pochi giorni, l’azienda parteciperà al MWC 2025 permettendo a tutti i curiosi e gli addetti ai lavori di scoprire i segreti del flagship.

In attesa della presentazione ufficiale, il CEO Lei Jun ha voluto mantenere alta l’attenzione verso quello che sarà a tutti gli effetti un cameraphone. Il presidente e fondatore dell’azienda ha condiviso il primo campione fotografico scattato con Xiaomi 15 Ultra.

L’immagine, scattata in condizioni molto particolari e difficili, sottolinea i notevoli passi in avanti fatti dal brand rispetto alla precedente generazione. La foto, scattata in notturna e con molte fonti luminose sembra anche avere un certo livello di zoom.

Xiaomi 15 Ultra si preannuncia un cameraphone di altissimo livello, in grado di riscrivere il modo di concepire la fotografia mobile

The first camera sample from the Xiaomi 15 Ultra, captured using its 100 mm lens, shared by Lei Jun himself. This 200 MP ISOCELL HP9 sensor is incredible. pic.twitter.com/IPHvpt0W8t — Alvin (@sondesix) February 13, 2025

Questa combinazione evidenzia come il device sia particolarmente efficiente anche in condizioni particolari. A rendere ancora più evidente questo miglioramento c’è anche l’obiettivo utilizzato per effettuare lo scatto.

Stando a quanto emerso fino ad ora, l’obiettivo utilizzato non dovrebbe essere il sensore principale quanto piuttosto la fotocamera periscopica Samsung ISOCELL HP9 da 200 megapixel. Le indiscrezioni trapelate indicano che quest’ottica avrà dimensione di 1/1.4 pollici e adotterà la tecnologia del pixel binning pixel.

Grazie ad un sensore di ampie dimensioni e alla fusione dei pixel in condizioni di scarsa illuminazione, la resa delle fotografie in ambienti bui ne gioverà notevolmente. L’ottica, inoltre, potrà contare su uno zoom ottico da 4.3x e su uno zoom digitale da 100x con supporto all’Intelligenza Artificiale.

Lei Jun ha confermato in diverse interviste che Xiaomi 15 Ultra sarebbe stato un cameraphone rivoluzionario. Il device potrebbe cambiare il modo di scattare in notturna e in condizioni di scarsa illuminazione, sorprendendo la concorrenza. Non resta che attendere maggiori dettagli che certamente non tarderanno ad arrivare.