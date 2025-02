Apple Maps rinomina il Golfo del Messico in “Golfo d’America”

Apple ha deciso di allinearsi alle recenti direttive della Casa Bianca e ha aggiornato le proprie Mappe rinominando il Golfo del Messico in “Golfo d’America“. Il cambiamento, già visibile per gli utenti statunitensi, dovrebbe presto essere esteso anche a livello internazionale. La decisione segue l’ordine esecutivo 14172 firmato dal presidente Donald Trump a gennaio, che ha disposto la modifica ufficiale della denominazione nel database federale Geographic Names Information System (GNIS), cancellando un nome in uso da quasi cinque secoli.

Apple allinea le mappe alla direttiva della Casa Bianca

La denominazione “Golfo de México” risale infatti al 1550 e nel tempo è stata adottata in diverse varianti sulle mappe nautiche, ma sempre con un chiaro riferimento al Messico. Con la nuova direttiva, le acque che bagnano la costa sud-orientale degli Stati Uniti verranno ufficialmente identificate come Golfo d’America, una scelta che riflette la volontà dell’amministrazione di sottolineare l’influenza americana nella regione.

Apple, a differenza di Google, sembra intenzionata a rendere la modifica definitiva e universale, senza mantenere la doppia denominazione per gli utenti internazionali. Microsoft, invece, non ha ancora aggiornato le proprie mappe su Bing, sebbene sia probabile che anche l’azienda di Redmond segua presto la nuova linea imposta dal governo. Secondo quanto dichiarato nei giorni scorsi da Google, la decisione di adottare il nuovo nome non deriverebbe da una presa di posizione politica, ma semplicemente dall’adeguamento alle fonti ufficiali aggiornate.

La Casa Bianca ha ulteriormente rafforzato l’iniziativa istituendo il “Gulf of America Day“, una giornata dedicata a celebrare il nuovo nome e l’orgoglio nazionale legato a questa decisione. Trump ha sottolineato come la misura rientri in un più ampio progetto di valorizzazione della grandezza americana, invitando il Paese a commemorare il cambiamento. L’ordine esecutivo specifica che il nuovo nome si applica a tutta la porzione di piattaforma continentale statunitense che si estende tra Texas, Louisiana, Mississippi, Alabama e Florida, fino ai confini marittimi con Messico e Cuba.