OpenAI: GPT-5 sarà utilizzabile da tutti gratis, la nuova strategia

Ormai da qualche giorno si sta parlando insistentemente delle novità che riguarderanno casa OpenAI. Stando alle parole di Sam Altman, CEO dell’azienda, il nuovo modello GPT-5 che andrà a potenziare ulteriormente ChatGPT, sarebbe in dirittura d’arrivo. Ma chi potrà usarlo? Gli utenti a pagamento? No, potranno usarlo tutti. Questo infatti verrà messo a disposizione gratis per chiunque, segnando un cambiamento epocale rispetto a quanto visto in precedenza con gli altri modelli. Chi era abituato ad avere delle limitazioni dunque potrà questa volta stare più tranquillo e servirsi della miglior esperienza possibile su ChatGPT.

Un’intelligenza unificata senza barriere

Altman ha evidenziato la volontà di rendere ChatGPT più intuitivo, eliminando la complessità dei selettori di modello. OpenAI vuole tornare a un’intelligenza che “funzioni e basta”, permettendo agli utenti di ottenere risposte rapide senza preoccuparsi di quale versione del sistema stiano utilizzando.

L’accesso gratuito a GPT-5 sarà regolato da soglie anti-abuso, mentre chi sottoscrive un abbonamento Plus potrà usufruire di un livello di intelligenza superiore. Gli utenti Pro, invece, avranno accesso alla versione più avanzata del modello.

L’integrazione delle tecnologie OpenAI

OpenAI ha inoltre confermato che GPT-5 integrerà tecnologie già sviluppate, come o3 e Deep Research, due sistemi pensati per migliorare la capacità di analisi e risposta dell’IA. L’azienda ha anche cambiato i suoi piani per o3: inizialmente previsto come modello autonomo, verrà invece incorporato direttamente nel nuovo sistema.

Quando arriverà GPT-5

Nonostante l’entusiasmo per l’annuncio, OpenAI non ha ancora fornito una data ufficiale per il rilascio di GPT-5 o dell’aggiornamento intermedio GPT-4.5. Secondo Altman, il debutto potrebbe avvenire nelle prossime settimane o mesi, senza indicazioni più precise. Si tratta quindi di un cambiamento netto rispetto al passato con gli utenti che erano abituati ad avere delle limitazioni qualora utilizzassero un piano gratuito. Ora tutto si prepara ad una profonda modifica, staremo a vedere.