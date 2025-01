Il nuovo Xiaomi 15 Ultra sarà il punto di riferimento della famiglia di flagship realizzata dal produttore cinese. Il debutto è atteso entro febbraio per il mercato cinese mentre per la versione internazionale sarà sufficiente attendere il MWC 2025 previsto nei primi giorni di marzo.

Sebbene queste informazioni non siano state confermate ufficialmente da Xiaomi, due leaker molto attendibili nel panorama mobile hanno indicato questa possibilità come la più probabile e plausibile. In attesa di dettagli ufficiali dal produttore cinese, possiamo provare ad immaginare quale potrebbe essere la scheda tecnica del nuovo top di gamma del brand.

Stando a quanto emerso in queste settimane, Xiaomi 15 Ultra manterrà alcune delle caratteristiche che contraddistinguono il 15 e il 15 Pro. In particolare, il produttore ha scelto di equipaggiare il chipset Snapdragon 8 Elite di Qualcomm.

Xiaomi 15 Ultra avrà un hardware di altissimo livello pensato per garantire performance in ogni condizioni e scatti fotografici da fotocamera professionale

Si tratta di una scelta dovuta considerando che il System-on-Chip è quello attualmente più prestazionale presente sul mercato. In questo modo, gli utenti potranno sfruttare appieno le prestazioni offerte dal chipset e le potenzialità dell’Intelligenza Artificiale che sarà integrata nel sistema operativo.

Per quanto riguarda il display, le informazioni disponibili sono limitate ma, grazie ad alcune certificazioni ottenute dal device, possiamo scoprire la tipologia del display. Xiaomi 15 Ultra sarà dotato di un pannello OLED di dimensioni notevoli e con una risoluzione che raggiungerà i 2K. Il refresh rate raggiungerà il 120Hz e possiamo immaginare che sarà variabile con la possibilità di passare da 1 a 120Hz per garantire la massima fluidità.

Il comparto fotografico sarà uno dei punti di forza del dispositivo. L’ottica principale sarà un CMOS LYT-900 con sensore da 1 pollice, apertura f/1.63 e una risoluzione da 50 megapixel. A questo si affiancherà un teleobiettivo Samsung HP9 da 200 megapixel, un secondo teleobiettivo da 50 megapixel e, infine, una lente ultra-grandangolare da 50 megapixel.

Xiaomi si è concentrata con particolare cura sul comparto fotografico per rendere il 15 Ultra un vero e proprio cameraphone. Per questo motivo, ci aspettiamo la presenza di una impugnatura dedicata che permetterà di trasformare lo smartphone in una macchina fotografica compatta.