Lycamobile offre il 5G a tutti i nuovi utenti

Per gli utenti che intendono cambiare operatore, Lycamobile potrebbe rappresentare la soluzione perfetta. L’operatore virtuale presenta offerte pensate per soddisfare le esigenze di un pubblico sempre più attento alla qualità e al risparmio. A tal proposito, Lycamobile ha presentato “5G Portin 599”. Si tratta di un’offerta molto vantaggiosa. Indirizzata a chi desidera procedere con la portabilità del proprio numero da un altro operatore.

Il nuovo piano di Lycamobile offre minuti ed SMS illimitati. A cui si aggiungono 150 GB in 5G. Inoltre, sono compresi anche 8 GB di traffico internet in roaming. Utili per i viaggi nei paesi dell’Unione Europea. Si tratta di una soluzione perfetta per tutti gli utenti che amano viaggiare. E dunque necessitano di una connessione vantaggiosa anche quando sono in giro. Il costo della promozione è di soli 5,99€ mensili.

Promo 5G Portin 599 di Lycamobile: un’occasione da non perdere

Per attivare le promo basta seguire le indicazioni al seguente link. La promozione di Lycamobile risulta essere estremamente vantaggiosa anche per ulteriori opzioni. Tra cui la possibilità di ottenere due mesi gratuiti. Dopo il pagamento del primo mese, infatti, il secondo e il terzo mese sono completamente gratis. Tale opzione consente agli utenti di testare il servizio in tutta tranquillità. Ciò senza alcun rischio economico. Inoltre, l’assenza di vincoli contrattuali garantisce massima libertà di scelta. Ciò significa che gli utenti possono decidere, in qualsiasi momento, di disdire o modificare il piano. Il tutto senza il pericolo di incappare penali o costi nascosti.

Con il piano “5G Portin 599”, Lycamobile rende il 5G alla portata di tutti. Una rete veloce, affidabile e conveniente è ora una realtà, disponibile ad un prezzo che sfida la concorrenza. Attivare l’offerta è semplice e rapido ulteriore vantaggio da non sottovalutare. Con tale offerta, Lycamobile conferma il suo impegno a rendere la tecnologia di ultima generazione accessibile a tutti, senza compromessi.