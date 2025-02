Xiaomi 15, svelati i possibili prezzi e varianti in arrivo in Europa

Il debutto della famiglia Xiaomi 15 a livello internazionale è sempre più vicino. I device, presentati lo scorso anno in Cina, arriveranno in Europa e nel resto del mondo a fine mese. Gli analisti ritengono che la data di presentazione fissata dall’azienda potrebbe essere proprio il 28 febbraio.

Si tratta di una data molto particolare in quanto precede di alcuni giorni il Mobile World Congress 2025. L’evento rappresenterebbe un palcoscenico perfetto per mostrare agli utenti internazionali le potenzialità dei nuovi flagship.

Tra i protagonisti dell’evento ci sarà anche Xiaomi 15 Ultra, il modello più potente realizzato dall’azienda. Stando a quanto emerso in rete in queste ore, possiamo scoprire nuovi dettagli sui device come varianti disponibili e prezzi.

La famiglia Xiaomi 15 si sta avvicinando al debutto ufficiale dopo il lancio in Cina e le nuove indiscrezioni hanno svelato i possibili prezzi Europei

Il nuovo Xiaomi 15 sarà commercializzato esclusivamente nella versione da 512GB di memoria interna e il prezzo di lancio sarà di 1.099 euro a livello Europeo. Si tratta di un prezzo in linea con il modello dello scorso anno che, almeno sulla carta, non varia come la versione Cinese che ha subito alcuni rincari. Tuttavia, il produttore non introdurrà in Europa la versione dotata di 1TB di memoria interna che resterà un’esclusiva per il mercato domestico.

Lo stesso discorso vale anche per Xiaomi 15 Ultra che arriverà esclusivamente nella versione da 512GB. Il prezzo di lancio si aggirerà sui 1.499 in Europa. Il prezzo si conferma, ancora una volta, in linea con il modello precedente.

Il design generale della famiglia non subirà grandi rivoluzioni con linee e forme che saranno ispirate alla scorsa generazione con alcuni cambiamenti minori. Passando alle caratteristiche tecniche dei device, tutti gli Xiaomi 15 saranno spinti dal SoC Qualcomm Snapdragon 8 Elite. Il comparto fotografico potrà contare sulla collaborazione con Leica per la messa a punto delle ottiche e del software di scatto.