WhatsApp: il messaggio che sta svuotando migliaia di conti

Al giorno d’oggi, mentre utilizziamo la nota applicazione di messaggistica WhatsApp può capitare di incappare in uno strano messaggio che a prima vista può sembrare un messaggio inviato per sbaglio da un utente sconosciuto che in realtà voleva scrivere a una persona completamente diversa, ebbene in realtà non è assolutamente così ed anzi, dietro quel messaggio si c’era qualcuno che aveva tutta l’intenzione di contattarci, ma non per scambiare due chiacchiere, bensì per truffarci, dietro questo messaggio infatti si cela un truffatore che sta cercando di colpire quanti più utenti possibili e ignari in modo da penetrare all’interno della loro privacy e soprattutto appropriarsi dei loro dati sensibili.

Recentemente sembra infatti che la nuova frontiera della truffa online sia diventato per l’appunto WhatsApp, il noto social di messaggistica, infatti sta diventando preda dei truffatori che lo stanno adoperando a fini illeciti per cercare di colpire utenti ignari in modo da truffarli senza troppi problemi, i vantaggi dell’utilizzare WhatsApp risiedono tutti nella possibilità di contattare una platea di utenti molto più ampia rispetto agli altri mezzi di comunicazione, dinamica che ovviamente aumenta le probabilità di successo in modo abbastanza chiaro.

La truffa che colpisce in Italia

Nelle ultime settimane tantissimi utenti stanno lamentando l’arrivo di uno strano messaggio che si presenta spesso sotto spoglie diverse ma con la medesima sostanza, si tratta di una richiesta di tempo dietro la quale però si cela una truffa bella e buona, tale messaggio arriva da un numero sconosciuto che presenta un prefisso decisamente poco presente in Italia e soprattutto a un paese di provenienza del tutto inaspettato, nella maggior parte dei casi infatti si tratta di una nazione africana, come se non bastasse un altro elemento decisamente sospetto riguarda il fatto che tale numero non condivide nessun gruppo con noi, segno che si tratta di una persona decisamente estranea alla nostra vita.

In caso di risposta, questo messaggio prenderà la forma di una truffa vera e propria che cercherà di rubarvi i dati sensibili con l’inganno, se doveste vedere tutti questi elementi, la cosa migliore da fare sarebbe non rispondere e bloccare immediatamente l’utente che vi ha contattato, onde evitare interazioni ulteriori.