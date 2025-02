Truffa di Temu: il messaggio può derubarvi improvvisamente

Nel caso in cui doveste ricevere un messaggio da parte del colosso dell’e-commerce orientale Temu o di Conad, fate molta attenzione. Ovviamente le due aziende non hanno colpe di alcun genere, ma a quanto pare qualcuno sarebbe sfruttando il loro nome per abbindolare le povere vittime.

L’obiettivo è quello di far cliccare le persone su alcuni collegamenti che portano poi a pagine ideate appositamente per rubare dati e soldi. In basso c’è il messaggio completo proprio per far capire ai nostri lettori come funziona.

Truffa phishing: non solo quella di Temu, c’è anche quella di Conad

Il testo qui in basso porta gli utenti a credere di poter aprire gratis una mistery box. Ecco il messaggio:

“Abbiamo bisogno del tuo feedback!

Ottieni la possibilità di vincere

SCATOLA MISTERIOSA TEMU

Scatola Misteriosa Temu – Scopri l’inaspettato.

• Piena di una varietà di articoli per infinite possibilità

• Un modo perfetto per esplorare una gamma di articoli divertenti e funzionali®

• Perfetta per chiunque ami un po’ di avventura nella propria routine

CLICCA QUI PER INIZIARE!

Oliver Wilson 1 giorno fa

‘Ho davvero vinto un premio con questo sondaggio! Ero scettico all’inizio, ma l’ho provato. E guarda cosa è appena arrivato per posta!’

PARTECIPA AL SONDAGGIO

William Martin 18 ore fa

‘Di solito non partecipo a questi sondaggi online, ma questo è davvero un buon sondaggio!! Utilizzeremo questo premio con molto piacere, grazie mille!!’

PARTECIPA AL SONDAGGIO“.

In realtà lo stesso discorso avviene per quanto riguarda il marchio Conad, con i truffatori che fingono di essere degli emissari dell’azienda e di offrire un regalo agli utenti. Ecco il messaggio incriminato:

“CONAD

Un regalo per i tuoi pensieri…

Basta rispondere a qualche domanda

Vinci un Nuovo Marchio Set Tupperware Modular Mates da 36 pezzi

Valutato 4,6 su 5 stelle (4.093 recensioni)

Sei stato scelto per partecipare al nostro Programma Fedeltà GRATIS!

Ti ci vorrà solo un minuto per ricevere questo fantastico premio.

Scopri ora!“.