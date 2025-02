Xiaomi 15 Ultra, la scheda tecnica è da vero top di gamma

L’attesa vero il nuovo Xiaomi 15 Ultra si sta facendo sempre più intensa. Il produttore cinese svelerà il flagship il prossimo 29 febbraio con un evento dedicato in Cina. A livello internazionale, invece, il dispositivo dovrebbe arrivare pochi giorni dopo. A partire dal 3 marzo, infatti, il device sarà uno dei protagonisti del Mobile World Congress 2025 a Barcellona.

In attesa dell’ufficialità da parte del brand, la sceda tecnica di Xiaomi 15 Ultra è al centro delle attenzioni dei leaker. Le indiscrezioni che si susseguono in queste ore permettono di delineare una possibile scheda tecnica per il device.

Xiaomi non è scesa a compromessi nella realizzazione di questo dispositivo e ha scelto di equipaggiare solo componenti di altissimo livello. Sebbene l’hardware ufficiale non sia stato confermato, possiamo provare a ricostruire la dotazione tecnica unendo tutte le indiscrezioni trapelate.

Xiaomi 15 Ultra non ha più segreti, i leak hanno svelato quasi tutti gli elementi principali della scheda tecnica del nuovo top di gamma cinese

Il nuovo flagship cinese sarà caratterizzato da un display AMOLED basato sulla tecnologia LTPO e dotato di una diagonale da 6,8 pollici. Il display sarà curvo su tutti e quattro i lati per favorire l’impugnatura e l’ergonomicità oltre che il design.

Il pannello raggiungerà la risoluzione di 2K e una frequenza di aggiornamento di 120Hz per garantire la massima qualità nella fruizione dei contenuti multimediali. Nel pannello, inoltre, sarà integrato un sensore di impronte digitali ad ultrasuoni per garantire uno sblocco sicuro e rapido.

Trattandosi di un device top di gamma, Xiaomi 15 Ultra potrà contare sul SoC Snapdragon 8 Elite di Qualcomm a cui si affiancano 16 GB di RAM LPDDR5x e fino a 1 TB di memoria UFS 4.0. Questa configurazione, stando a recenti informazioni, potrebbe essere una esclusiva per il mercato cinese. A livello internazionale, invece, arriverà una variante da 16/512GB come unica soluzione disponibile.

Il comparto fotografico sarà composto da quattro ottiche le cui specifiche sono state svelate in un recente leak. Xiaomi utilizzerà l’interfaccia proprietaria HyperOS 2.0 basata su Android 15 e supportata dall’Intelligenza Artificiale per consentire agli utenti la massima flessibilità. Infine, la batteria da 6.000mAh supporterà la ricarica rapida a 90W con cavo e a 50W in modalità wireless.