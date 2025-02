Zeekr 7X: il futuro della ricarica elettrica ultrafast è già qui

La ricarica dei veicoli elettrici è uno degli argomenti più discussi. Troppo spesso, i tempi di rifornimento sembrano ancora inadeguati per chi affronta lunghi viaggi. Tuttavia, un test condotto sulla nuova Zeekr 7X, un SUV che presto arriverà anche in Europa, sta dimostrando che questo problema potrebbe essere già risolto. La Zeekr 7X monta una batteria da 75 kWh con celle LFP, conosciuta come “Golden Battery”, capace di supportare ricariche ultraveloci a 5.5C. Secondo l’azienda cinese, collegata a una stazione Zeekr V3 da 600 kW, la batteria può passare dal 10% all’80% in soli 10,5 minuti. Ma queste prestazioni sono realmente raggiungibili?

Il test di ricarica, condotto in Cina, ha superato di molto le aspettative. Il SUV Zeekr ha raggiunto infatti un picco di 460 kW al 12% di carica. Ciò ha confermato il potenziale della sua architettura a 800 V. In soli 6 minuti, la batteria è passata dallo 0 al 40% e in 12 minuti è arrivata all’80%. Un pieno completo invece? Ci sono voluti soltanto 22 minuti, una performance che apre nuove possibilità per i viaggi a lunga distanza.

Ricariche sempre più veloci per un futuro fast con Zeekr

Questi risultati dimostrano un progresso straordinario nella tecnologia delle batterie. In un mondo in cui il tempo è prezioso, riuscire a caricare un veicolo elettrico in soli 12 minuti fino all’80% cambia completamente la prospettiva della mobilità elettrica. 380 km di autonomia recuperati in così poco tempo sono un risultato davvero notevole, che riduce sensibilmente le attese alla colonnina. Naturalmente, per sfruttare appieno queste capacità serve una rete di ricarica all’altezza. I passi avanti compiuti nello sviluppo di queste tecnologie sono però certamente innegabili. La ricarica ultrafast è diventata una realtà tangibile e i veicoli come la Zeekr 7X ne sono la dimostrazione concreta. Ciò che oggi sembra rivoluzionario potrebbe presto diventare lo standard per qualunque vettura e in ogni parte del mondo. E allora, siamo davvero pronti a dire addio alle lunghe attese per la ricarica?