L’attesa per Xiaomi 15 Ultra cresce, mentre emergono nuove indiscrezioni sulla sua versione internazionale. Se in Cina il lancio è previsto per febbraio, la variante mondiale potrebbe arrivare poco dopo. Negli ultimi giorni, infatti, si è parlato molto delle configurazioni disponibili per il mercato occidentale e delle colorazioni in cui verrà proposto.

Secondo le ultime indiscrezioni, Xiaomi avrebbe deciso di portare sul mercato internazionale una sola configurazione. La quale sarà dotata di 16GB di RAM e 512GB di memoria interna. Questa scelta riflette una tendenza sempre più diffusa tra i produttori cinesi, che preferiscono limitare le varianti per il pubblico occidentale. Nonostante questa configurazione sia più che adeguata per la maggior parte degli utenti, alcuni potrebbero però sentire la mancanza di un’opzione da 1TB. In quanto particolarmente utile per chi utilizza il dispositivo in ambito fotografico o video. Xiaomi 15Ultra sarà infatti uno smartphone pensato per la fotografia di alto livello. Dunque la gestione di file RAW o video in altissima risoluzione potrebbe richiedere più spazio di archiviazione.

Design, colori e specifiche tecniche: Xiaomi 15 Ultra promette grandi prestazioni

Per quanto riguarda il design, Xiaomi 15 Ultra dovrebbe essere disponibile in tre colorazioni classiche, nero, bianco e argento. Questa scelta stilistica conferma la volontà dell’azienda di mantenere un aspetto elegante e minimalista. Ma senza particolari innovazioni sul piano estetico.

Dal punto di vista tecnico, lo smalto sarà alimentato dal potente Qualcomm Snapdragon 8 Elite, abbinato a una batteria da 6.000mAh. La ricarica sarà ultra-rapida, con una potenza di 90W via cavo e 50W in modalità wireless.Il comparto fotografico sarà, come detto, uno dei suoi punti di forza. La fotocamera principale utilizzerà un sensore Sony Lytia LYT-900 da 1 pollice. Mentre il sistema di zoom includerà un obiettivo periscopico da 200MP, un secondo zoom da 50MP e un sensore ultrawide sempre da 50 MP. Tutte caratteristiche che contribuiscono a renderlo un candidato ideale per chi cerca un telefono senza compromessi nelle prestazioni fotografiche.

Xiaomi 15 Ultra, dunque, si prepara a entrare nel mercato con caratteristiche tecniche da primo della classe. Resta solo da vedere se, all’atto pratico, queste specifiche si tradurranno in un’esperienza d’uso davvero all’altezza delle aspettative.