NVIDIA, segnalati importanti problemi con le GPU GeForce RTX 5090 e 5090D

Le segnalazioni riguardanti problemi, errori e bug con le GPU GeForce RTX 5090 e 5090D si stanno intensificando ogni giorno che passa. Le schede video di nuova generazione appena lanciate da NVIDIA stanno causando non pochi problemi agli utenti che sono riusciti ad acquistarle.

Entrando maggiormente nello specifico, gli utenti segnalano che le GeForce RTX 5090 e RTX 5090D (una variante esclusiva per il mercato cinese) tendono a danneggiarsi e a bloccarsi completamente. Le segnalazioni stanno aumentando a vista d’occhio sui forum cinesei come Chiphell, Baidu e Bilibili.

Stando a quanto segnalato i principali produttori con cui si verificano i maggiori errori sono Colorful e Manli ma ci sono utenti che hanno acquistato la versione realizzata da Gigabyte con gli stessi problemi. In particolare, l’errore più diffuso è relativo all’installazione dei driver più recenti che causa uno schermo completamente nero sul PC.

Gli utenti che sono riusciti ad acquistare una GeForce RTX 5090 o una 5090D in Cina stanno segnalando gravi problemi con le GPU NVIDIA

Nonostante le verifiche del caso su tutte le porte e interfacce che risultano correttamente collegate. Un altro utente ha confermato che, dopo aver aggiornato i driver, la GPU non veniva più riconosciuta dal sistema. In alcuni casi, i danni sono più gravi con il crash completo della GPU e danni ai circuiti integrati.

La situazione per NVIDIA è più complicata del previsto in quanto i primi modelli di GPU RTX 5090D, RTX 5080 e RTX 4080 sono state sottoposte a test benchmark da vari utenti. Ne è emerso un surriscaldamento anomalo dei cavi a 16 pin che, alla lunga, potrebbero portare a gravi danni non solo per la GPU stessa ma per l’intera scheda madre.

Il motivo di tale surriscaldamento sembra strettamente legato all’utilizzo dei connettori 12VHPWR che avevano già mostrato problematiche simili con le GPU RTX 4090. Considerando che le nuove GPU di NVIDIA operano a wattaggi più elevati, il pericolo di surriscaldamento è concreto. Per le schede video che utilizzano i nuovi connettori 12V-2×6, invece, non ci sono segnalazioni in merito a questa problematica.

NVIDIA non ha ancora commentato ufficialmente la questione, quindi restiamo in attesa di ulteriori sviluppi.