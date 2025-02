Il possibile debutto di Xiaomi 15 Ultra è previsto per la fine del mese di febbraio. Il produttore cinese ha voluto realizzare un dispositivo che potesse rappresentare la massima espressione della tecnologia del brand e il lancio è ormai imminente.

La data di lancio ufficiale è fissata per il 29 febbraio, giorno in cui il Xiaomi 15 Ultra sarà presentato in anteprima in Cina. Solo in seguito arriverà nel resto del mondo ma per fortuna non bisognerà attendere molto.

Infatti, l’azienda presenterà il device a livello globale in occasione del Mobile World Congress 2025 che si terrà dal 3 al 6 marzo a Barcellona. Il MWC 2025 è lo scenario perfetto per presentare le novità del flagship per il mercato Europeo e non solo.

Xiaomi 15 Ultra sarà un cameraphone di altissimo livello grazie alle fotocamere di fascia alta e alla collaborazione con Leica

Tuttavia, ci separano ancora alcuni giorni dal lancio, quindi le specifiche tecniche del dispositivo sono avvolte dal mistero. Grazie ad alcune indiscrezioni, possiamo scoprire parte del design ufficiale ed in particolare della scocca posteriore.

Un video comparso in rete mostra un hands-on del Xiaomi 15 Ultra mostrando il retro del dispositivo che è caratterizzato da quattro ottiche posteriori. Il device trarrà beneficio dalla collaborazione tra Xiaomi e Leica per la realizzazione delle fotocamere e del software di scatto, configurandosi come un vero e proprio cameraphone.

L’obiettivo principale dovrebbe essere un sensore LYT-900 da 50 megapixel con dimensione di un pollice e supporto alla stabilizzazione ottica OIS. A supporto altre tre ottiche di altissimo livello. Xiaomi ha scelto una ultra-wide Samsung JN5 da 50 megapixel, un teleobiettivo Sony IMX858 da 50 megapixel dotata di zoom ottico 3x e un teleobiettivo periscopico Samsung HP9 da 200 megapixel con zoom ottico 4.3x. Passando alla fotocamera frontale, l’azienda cinese ha optato per un sensore OmniVision OV32B da 32 megapixel ottimizzato per i selfie e le videochiamate.