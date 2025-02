Samsung rivoluziona il Digital Signage con l’ AI e l’ E-Paper

L’industria del Digital Signage sta vivendo una svolta rivoluzionaria grazie a Samsung. L’azienda infatti a ISE 2025 ha presentato il suo innovativo E-Paper. Questo display, sviluppato con tecnologia e-ink, rappresenta una soluzione ecologica in grado di ridurre drasticamente il consumo energetico. A differenza degli schermi tradizionali, infatti, il modello EMDX utilizza l’ energia solo quando cambia immagine. Garantendo così un’efficienza senza precedenti.

Il Samsung E-Paper si adatta a molteplici contesti aziendali. In quanto disponibile in diverse dimensioni, tra cui 13, 25, 32 e 75”. Il suo design ultra-sottile e leggero ne facilita l’installazione. Mentre la batteria ricaricabile da 5000mAh ne assicura una lunga durata senza la necessità di collegarlo continuamente alla rete elettrica. Con due porte USB-C, supporto Wi-Fi e Bluetooth, il dispositivo consente una gestione remota completa, semplificata, ancora di più, dall’app mobile dedicata.

Samsung: AI e interattività, il Digital Signage del futuro

Anche la sostenibilità gioca un ruolo fondamentale nel progetto. Samsung infatti, ha realizzato la struttura del display con oltre il 50% di plastica riciclata e ha scelto un packaging interamente in carta. Proprio per ridurre l’impatto ambientale del prodotto. In combinazione con la piattaforma SamsungVXT, che migliora la visibilità dei contenuti e ne semplifica la gestione, il nuovo E-Paper offre un’alternativa moderna ed ecologica alla tradizionale segnaletica cartacea.

Accanto alla rivoluzione EPaper, l’ azienda poi ha svelato nuove soluzioni basate sull’IA. Tutte pensate per migliorare l’esperienza d’uso dell’ utente e l’efficienza operativa. Ad esempio, la piattaforma SmartThings Pro introduce funzionalità avanzate. Tra cui l’ Interactive View, che trasforma planimetrie 2D in modelli 3D, facilitando la gestione degli spazi aziendali.

Ma non è finita qui. In quanto la tecnologia AI consente anche di automatizzare impostazioni come luminosità, volume e contenuti mostrati. Adattandosi in tempo reale alle condizioni ambientali.

In più, la sicurezza dei dispositivi è garantita dal modulo CryptoCore. Il quale protegge i dati sensibili grazie alla crittografia certificata. Per finire, Samsung ha poi presentato il nuovo Smart Signage 4K da 115”. Ovvero un display di grande formato progettato per un’esperienza visiva immersiva. Il modello QHFX elimina i bordi visibili, offrendo un’immagine uniforme e coinvolgente. Assolutamente perfetta per punti vendita di alto livello e sale riunioni. Grazie alla tecnologia QLED e al sistema operativo Tizen OS 8.0, il display assicura immagini brillanti e una gestione semplificata tramite SmartThings Pro e Samsung VXT.

Insomma, con queste innovazioni, Samsung riafferma il proprio ruolo di leader nel settore. Riesce infatti ad unire in un’ unica soluzione, intelligenza artificiale, sostenibilità e un’esperienza visiva senza precedenti.