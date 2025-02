Android 16: ecco le preferenze locali dalla lingua di sistema

Seguentemente agli aggiornamenti legati al nuovo centro delle impostazioni rapide e la curiosità circa l’esecuzione di app grafiche attraverso il terminale Linux integrato, si torna ancora una volta ad occuparci di Android 16.

Ecco tutto ciò che sappiamo a riguardo

La successiva versione del sistema operativo Android potrebbe implementare alcune modifiche sensibili all’interno della sezione delle impostazioni dedicata alle lingue, riorganizzando alcune sotto-sezioni e aggiungendo una nuove opzioni che permetteranno agli utenti personalizzare le preferenze locali secondo le proprie esigenze.

Riguardo ad Android 14, Google ha dotato il sistema operativo del robottino verde delle impostazioni per le preferenze locali, un hub che consente agli utenti di scegliere l’unità di misura predefinita per quanto concerne la temperatura e quale giorno considerare come primo della settimana.

Fino a quel momento, questi dettagli non potevano essere modificati dagli utenti che dovevano accontentarsi di ciò che veniva fornito in “accoppiata” con la regione.

L’immagine che trapela mostra l’aspetto attuale (anche con la beta 1) delle impostazioni legate alle preferenze locali (sono situate al percorso “Impostazioni > Sistema > Lingue”). Nelle ultime ore è emerso che, con Android 16, il team di sviluppo potrebbe migliorare sensibilmente queste impostazioni.

Come ai può osservare dalla immagine che trapela, la sezione “Lingue” delle impostazioni di sistema verrà profondamente riorganizzata con l’introduzione di un’intera sotto-sezione dedicata alle preferenze locali.

Da lì, sarà possibile scegliere la regione, l’unità di misura della temperatura e il sistema di misura.

Ulteriori dettagli

La più interessante e significativa di queste modifiche, che non sappiamo quando verranno effettivamente implementate all’interno del sistema operativo, è che permetteranno di modificare un singolo parametro senza andare a modificare la lingua di sistema.

Facendo un esempio specifico, qualora un utente italiano utilizzasse il proprio Pixel in lingua inglese, l’unità di misura predefinita per la temperatura sarebbe il grado Fahrenheit e l’unità di misura predefinita per la velocità del vento sarebbe il miglio orario.

Questa novità, nonostante sia ancora in via di sviluppo, sottolinea l’impegno di Google nel cercare di rendere Android un sistema operativo sempre più personalizzabile e accessibile: la speranza è che possiamo trovarle già nella versione stabile di Android 16, accompagnate da API ad hoc che potranno essere sfruttate dagli sviluppatori. Delle novità davvero importanti.