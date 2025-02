L’IA diventa sempre più avanzata e vicina alle esigenze di tutti. A tal proposito OpenAI ha introdotto importanti aggiornamenti per ChatGPT. Tutti disponibili da oggi in Unione Europea, Svizzera, Islanda, Norvegia e Liechtenstein. L’obiettivo è migliorare l’interazione con il chatbot. Così da renderlo più versatile e intuitivo.

Tra le novità più rilevanti vi è l’integrazione della condivisione schermo e delle videochiamate nella modalità Advanced Voice. Tale funzionalità, inizialmente lanciata in fase sperimentale a dicembre, ora permette di interagire con ChatGPT in modo più diretto e naturale. Quindi non sarà più necessario descrivere a parole ciò che si vede. Poiché basterà avviare la modalità video per mostrare immagini in tempo reale.

ChatGPT si adatta alle esigenze di tutti

L’attivazione è semplice e immediata. Aprendo l’app mobile di ChatGPT, si può selezionare l’icona della voce e successivamente quella del video per avviare una chiamata. Per condividere lo schermo, basta accedere al menù delle opzioni e attivare la funzione dedicata. Grazie a questa innovazione, il chatbot si rivela un valido strumento per l’assistenza tecnica. Oltre che la formazione a distanza e la collaborazione lavorativa.

Oltre ai miglioramenti nell’interazione visiva, OpenAI introduce un’altra funzione molto attesa. Ovvero la possibilità di personalizzare il comportamento dell’AI. Le persone ora possono configurare ChatGPT in base alle proprie necessità. Fino a stabilire il tono delle risposte e definendo regole precise per le conversazioni.

Questa novità apre nuove possibilità di utilizzo. Ad esempio, chi cerca supporto motivazionale può impostare il chatbot per ricevere messaggi incoraggianti. Mentre i professionisti del marketing possono ottenere risposte concise e creative per i social media. È possibile poi personalizzare il linguaggio, scegliendo tra un tono formale o informale, e indicare argomenti da evitare.

L’aggiornamento è disponibile sia su chatgpt.com che sulla nuova app desktop per Windows nei Paesi inclusi nel lancio. Insomma, con queste innovazioni, OpenAI conferma la volontà di rendere l’AI sempre più vicina alle necessità degli utenti. Offrendo strumenti avanzati per migliorare produttività e comunicazione.