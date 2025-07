Samsung: Tizen OS arriva su ancora più Smart TV

Samsung ha annunciato una novità per il mercato delle Smart TV. Con l’obiettivo di rafforzare la propria presenza nel settore, l’azienda ha deciso di rendere Tizen OS disponibile anche per televisioni prodotte da società terze. L’iniziativa è stata resa ufficiale con la presentazione di un nuovo programma di licenza. Quest’ultimo consentirà ai partner di integrare Tizen nei loro modelli. Aprendo così le porte a una diffusione ancora più ampia della piattaforma. La decisione si inserisce in una tendenza ormai diffusa. La quale sta coinvolgendo tutto il settore televisivo. Anche altri brand hanno intrapreso percorsi simili, offrendo il proprio sistema operativo ad altri produttori che scelgono di non sviluppare soluzioni interne. Un esempio è Hisense con la sua piattaforma VIDAA.

Samsung diffonde il suo sistema operativo per le Smart TV

Dopo il lancio della versione 8.0, l’azienda sudcoreana ha intensificato gli sforzi. Ciò per promuovere Tizen OS nei mercati internazionali più importanti. I primi frutti di tale impegno si vedono con l’arrivo del sistema operativo su televisori distribuiti in Europa, Nord e Sud America e Australia. I brand coinvolti finora sono EKO e QBELL (distribuiti da Ayonz), RCA (attivi in diversi Paesi del continente americano) e Axdia in Germania. E non è tutto. Samsung prevede di annunciare ulteriori accordi entro la fine del 2025.

I televisori equipaggiati con Tizen offriranno tutte le funzionalità che contraddistinguono il sistema. Tra cui il supporto a SmartThings, il Gaming Hub per il cloud gaming, la piattaforma gratuita Samsung TV Plus e un sistema di ricerca intelligente dei contenuti. Il vantaggio per Samsung non è solo di natura tecnica. L’azienda monetizza attraverso varie vie, come le pubblicità sui canali FAST, la vendita di app sul Tizen Store e ora anche grazie al pagamento delle licenze da parte dei produttori che adotteranno il sistema. Non resta dunque che attendere e scoprire come evolverà la strategia Samsung.