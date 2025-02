MediaWorld: PROMO STREPITOSE per offerte meravigliose

Non avete ancora il regalo perfetto per San Valentino? Non temete. Immaginate un regalo che combinasse potenza e versatilità. Un regalo che non solo sia fantastico, ma che abbia anche un utilità che vada oltre. Ricordate il film Insonnia d’amore? Quando Tom Hanks dice “non credo nelle storie d’amore a distanza”? Beh, è il momento di cambiare ed in fondo non aveva i device che esistono ora! Il vostro portatile può essere tanto vicino quanto potente. Scoprite le offerte che vi faranno innamorare al primo sguardo!

Le offerte più cool del momento sono da MediaWorld

MediaWorld ha preparato delle promozioni incredibili su tre modelli di Samsung Galaxy Book5, pronti per farvi fare un salto di qualità. Se cercate un dispositivo che unisca potenza e portabilità, non c’è scelta migliore. Iniziamo con il Galaxy Book5 360 da 15,6 pollici. Un laptop convertibile che può trasformarsi in un tablet in un attimo. Con il Intel Core Ultra 5 226V, 16 GB di RAM e 512 GB SSD, è un concentrato di prestazioni. Da MediaWorld ora costa soli 1599 euro. È perfetto per chi cerca una soluzione flessibile senza rinunciare alla qualità.

Passiamo ora al Galaxy Book5 Pro da 14 pollici. Se vi piace l’idea di un dispositivo potente ma compatto, questo è il portatile che fa per voi. Anche qui troviamo l’Intel Core Ultra 7, 16 GB di RAM e 512 GB SSD, il tutto in un design snodato. Con un costo allettante da MediaWorld di 1799 euro fa davvero gola. C’è anche ad attendervi da MediaWorld il Galaxy Book5 Pro 360 da 16 pollici è la scelta perfetta. Con l’Intel Core Ultra 7 256V, 16 GB di RAM e 512 GB SSD, è in grado di affrontare qualsiasi attività con facilità. E con 1899 euro, è uno degli affari migliori che troverete su mercato. È il portatile da sogno per chi non vuole compromessi! Allora, cosa aspettate? Questi Galaxy Book5 sono pronti per essere acquistati. Correte a scoprire tutti i dettagli sul sito MediaWorld, dove trovate anche tante altre promozioni imperdibili.