Expert: tecnologia al TOP con il nuovissimo Galaxy Book5

Da Expert vi aspetta un device super potente e hi-tech: il nuovo Galaxy Book5 vi stupirà con le sue prestazioni sorprendenti. È grande, ma leggero, potente, ma elegante, carico di intelligenza artificiale e pronto a seguirvi tra lezioni universitarie, maratone creative, pomeriggi di gaming e nottate di relax. Il display 15.6” regala uno spazio generoso per i vostri contenuti preferiti, ma la struttura rimane sottile e leggera: sul letto, sulla scrivania, in giardino o sul divano, il vostro Book5 sarà sempre lì, silenzioso e brillante. Dentro il suo guscio compatto c’è il processore Intel Core Ultra serie 2, nuova scheda grafica Intel integrata e NPU all’avanguardia per darvi una spinta con l’AI. La batteria poi non vi molla mai! Fino a 19 ore di autonomia video e una ricarica rapida che vi dà il 33% in soli 30 minuti. Da Expert, Galaxy Book5 non è solo un computer: è il vostro pass per una marcia in più.

Da Expert, la famiglia Galaxy Book5 vi aspetta

Con Expert vi aspettano tre device Samsung che alzano il divertimento e la produttività. Il più trasformista della famiglia è il Galaxy Book5 360, un 2-in-1 super versatile con Intel Core Ultra 7, perfetto per chi vuole scrivere, disegnare e guardare serie con un solo gesto. È vostro da Expert a soli 1.355,90€, un prezzo da applausi per un laptop che si piega a ogni esigenza. Poi c’è il fiore all’occhiello: il Galaxy Book5 Pro 14″, puro stile, muscoli AI e tecnologia da top di gamma.

Ultra sottile, super elegante e reattivo grazie al processore Intel® Core™ Ultra Serie 2 e all’NPU con fino a 47 TOPS. Su Expert, lo trovate a 1.799€. Se volete stupire e stupirvi, è lui il vostro colpo di scena. Infine, ma non per importanza, il protagonista assoluto: il Galaxy Book5 standard, quello con 15.6”, AI avanzata, autonomia monstre e potenza da vendere. Il suo cuore batte forte e vuole solo essere scoperto. Da Expert, dove la tecnologia prende vita e si diverte.