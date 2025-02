Samsung Galaxy S25 Ultra: resistenza ottima, ma qualche dettaglio delude

Il Galaxy S25 Ultra di Samsung è stato messo alla prova dal celebre YouTuber JerryRigEverything. Particolarmente noto per i suoi test estremi sulla resistenza degli smartphone. Come ci si aspettava, il dispositivo ha superato senza problemi il test, dimostrando una costruzione solida e affidabile. Alcuni dettagli però hanno suscitato perplessità tra gli appassionati e gli esperti del settore.

Galaxy S25 Ultra: il vetro Gorilla Armor 2 è veramente un vantaggio?

Uno degli elementi più discussi riguarda il design del comparto fotografico. Gli anelli che circondano le lenti non risultano perfettamente allineati con la struttura. Cosa che crea una piccola fessura in cui polvere e lo sporco potrebbero facilmente accumularsi. In più, questi anelli sono stati rimossi con estrema facilità durante il test, facendo sorgere dubbi sulla loro reale resistenza nel tempo. Questo aspetto potrebbe quindi rappresentare un problema. Soprattutto considerando il prezzo elevato del dispositivo.

Anche la S Pen ha subito delle modifiche rispetto alle generazioni precedenti. Il pennino non integra più il modulo Bluetooth. Elemento che elimina la possibilità di utilizzare alcune funzioni remote che in passato erano molto apprezzate dal pubblico. Anche se questa scelta può avere un impatto limitato sull’esperienza d’uso quotidiana, rappresenta comunque un passo indietro rispetto ai modelli precedenti.

Un altro punto controverso riguarda la resistenza del display. Samsung ha infatti introdotto il vetro Gorilla Armor 2, presentandolo come un miglioramento rispetto alla versione precedente. Il test di resistenza ai graffi ha raccontato però una storia diversa. Il Galaxy S25Ultra ha mostrato segni evidenti già al livello sei della scala Mohs. Mentre il modello dell’anno scorso, il GalaxyS24Ultra, aveva resistito meglio allo stesso test. Questo risultato ha deluso molte persone, che si aspettavano un progresso nella protezione dello schermo.

Considerazioni finali

Ad ogni modo, malgrado questi aspetti critici, il Galaxy S25 Ultra resta un dispositivo di alta fascia con una qualità strutturale eccellente. Il test ha confermato che la struttura complessiva è robusta e in grado di resistere a sollecitazioni importanti. Anche se, come già detto, il design delle fotocamere e la resistenza del vetro lasciano qualche dubbio. Per un telefono che supera i 1000€, il pubblico si sarebbe aspettato magari una maggiore attenzione ai dettagli.