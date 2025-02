Apple iPad Mini è disponibile in questo periodo su Amazon con un risparmio decisamente di qualità, la promozione che Amazon ha scelto di attivare per i singoli consumatori è una delle migliori in circolazione, proprio perché riesce a scontare uno dei prodotti più richiesti, e difficili da acquistare del periodo corrente (in quanto difficilmente va in offerta).

Il modello che oggi potete trovare in offerta su Amazon è l’Apple iPad Mini con processore A17 Pro, questi è caratterizzato da una configurazione di base che prevede 128GB di memoria interna (ricordiamo che la ROM sugli iPad, come sugli iPhone, non è mai espandibile con microSD) e connettività legata alla duplice funzione di WiFi 6E (dual-band) e rete 5G, in questo modo sarà possibile utilizzarlo liberamente sia in casa che durante le vostre trasferte.

Approfittate delle offerte Amazon che potete trovare in esclusiva sul canale Telegram a questo link, con anche codici sconto gratis in regalo per tutti.

Apple iPad Mini: uno sconto imbattibile su Amazon

Occasione da non perdere assolutamente di vista per acquistare un Apple iPad Mini, un prodotto davvero di tutto rispetto, un dispositivo che riesce a convincere sin da subito con un prezzo di vendita più che allineato con la sua ottima qualità: gli utenti oggi spenderanno 712,99 euro per il suo acquisto a questo link. Va ricordato, proprio perché presenta un prezzo elevato, che stiamo parlando della versione WiFi + 5G, quindi una delle più complete in circolazione.

Il comparto fotografico riprende ciò che vediamo sugli altri iPad, con nella parte posteriore un sensore da 12 megapixel, perfetto per riuscire a realizzare ottime istantanee, con supporto al Touch ID (è assente il Face ID), per una maggiore sicurezza nelle installazioni e simili. L’autonomia complessiva è molto buona, con una buonissima durata della batteria nella maggior parte delle occasioni e utilizzi.