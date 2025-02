Very Mobile, promozioni imperdibili a partire da 5,99 euro al mese

Very mobile è uno degli operatori telefonici virtuali da ” battere” in questo panorama delle telecomunicazioni italiano.

Al giorno d’oggi scegliere una tariffa telefonica non è così semplice, a causa di un’ampia scelta e soprattutto a causa dell’aumento dei prezzi che non ha risparmiato questo settore.

Eppure esistono ancora dei gestori telefonici che riescono a ottenere un connubio perfetto fra qualità dei servizi e convenienza dei prezzi.

Come abbiamo detto Very Mobile risponde esattamente a tutte queste richiesta, E inoltre presenta un’ampia gamma di promozioni telefoniche tra cui il cliente dovrà scegliere con non poca difficoltà.

Very Mobile: scopri la promo imperdibile da soli 5,99 euro al mese

Sicuramente la promozione telefonica più conveniente di Very Mobile è quella che prevede minuti e SMS illimitati con 150 giga di Internet con tecnologia 5G e due mesi in omaggio, a 5,99 euro al mese.

L’offerta appena descritta è disponibile esclusivamente per i clienti provenienti da alcuni operatori telefonici, come Iliad, PosteMobile, Coopvoce e molti altri.

Ma le promozioni telefoniche disponibili per questi operatori non sono certo finite. Vediamo insieme quali altri opzioni possono essere prese in considerazione:

Minuti e sms illimitati 200 giga di Internet con tecnologia 5G a 6,99 euro al mese Minuti e sms illimitati 300 giga di Internet con tecnologia 5G a 7,99 euro al mese Minuti e sms illimitati 440 giga di Internet con tecnologia 5G a 9,99 euro al mese

Ma attenzione, perché non è ancora finita qui. Very Mobile mette a disposizione delle tariffe telefoniche convenienti anche per i nuovi numeri: