Waymo: nuovi test di guida autonoma in oltre dieci città

Waymo, l’azienda di guida autonoma di Alphabet, ha condiviso l’imminente ed importante espansione dei test della sua tecnologia di guida autonoma. Dopo aver già condotto prove in località come Truckee e Tokyo, nel 2025 sarà attiva in oltre dieci nuove città. Tra le nuove sedi di test figurano San Diego e Las Vegas. Ma quali sono gli obiettivi di questo ambizioso programma? Waymo mira a migliorare la capacità di adattamento della sua tecnologia, affrontando sfide diverse in ogni contesto urbano.

Ogni città presenta infatti caratteristiche uniche. Las Vegas, ad esempio, ha un traffico intenso e particolari configurazioni stradali. San Diego, invece, condivide molte similitudini con città dove Waymo è già attiva. Questo permette di testare l’efficacia del sistema con meno dati raccolti in precedenza. L’insieme consente dunque alle vetture di saper come muoversi al meglio. L’azienda utilizza veicoli sotto il controllo remoto di specialisti per garantire la sicurezza e analizzare le performance in tempo reale.

Test e obiettivi futuri per le auto Waymo

L’espansione di Waymo non significa un imminente lancio commerciale, sia chiaro. Questi test servono a verificare come i veicoli autonomi si comportano in ambienti complessi. Le prime fasi prevedono la guida manuale in zone particolarmente trafficate, come i centri cittadini e le autostrade. Riuscirà la tecnologia a generalizzare le sue capacità? L’obiettivo è proprio questo: garantire che i veicoli possano operare in ambienti diversi con un numero limitato di regolazioni specifiche. Per Waymo, la sfida principale ora è il riconoscimento di veicoli di emergenza, che variano da una città all’altra. Superare questi ostacoli sarà fondamentale per il successo nel settore dei robotaxi, un mercato che si sta rapidamente affollando di concorrenti e di aziende famose come Tesla. Anche se il percorso verso la completa autonomia è ancora piuttosto lungo, i test in nuove città sono un passo cruciale per realizzare questa visione. Quanto tempo servirà ancora prima di una diffusione mondiale?