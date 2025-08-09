Airbag Takata: dopo lo scandalo le officine rifiutano le auto a rischio

Una dinamica che ha letteralmente scosso il mondo dell’automotive è stato rappresentato dallo scandalo degli airbag Takata, per chi non lo sapesse questo scandalo ha riguardato migliaia di veicoli dotati di questi airbag dal momento che proprio tali dispositivi presentavano un difetto di fabbrica che li rendeva davvero molto pericolosi durante l’utilizzo di tutti i giorni, nello specifico gli airbag di questo genere utilizzavano un particolare tipo di propellente al nitrato di ammonio, tale propellente soprattutto nei climi caldi e umidi finiva con il deteriorarsi e con lo scatenare esplosioni davvero troppo violente al momento del rilascio dell’airbag al punto da rompere l’involucro di metallo e iniettando poi schegge ad altissima velocità nell’abitacolo che potevano ferire o addirittura uccidere l’automobilista.

Questo problema ha portato al più grande richiamo di automobili della storia dal momento che tutte le vetture dotate di questa tecnologia necessitavano di un intervento di manutenzione in modo da evitare ulteriori rischi per la vita dei conducenti.

In Francia le officine non accettano vetture con airbag difettoso

Ovviamente dopo il richiamo di massa, la stragrande maggioranza delle vetture ha ricevuto l’intervento correttivo necessario per garantire la sicurezza dei conducenti, nonostante tutto però come in ogni grande gruppo, sono presenti delle eccezioni, tali eccezioni a quanto pare all’interno delle autofficine francesi non saranno più accettate, nello specifico è emerso che le officine per la manutenzione Speedy non accettano più vetture dotate di questo airbag all’interno dei propri laboratori, un portavoce dell’azienda infatti ha sottolineato che la società non intende più offrire alcun tipo di manutenzione ordinaria garantita dalle proprie officine alle vetture che non hanno ricevuto la manutenzione necessaria citata precedentemente, il motivo dietro questa scelta sembra essere legato al garantire la sicurezza dei dipendenti e soprattutto poiché la società riconosce la responsabilità individuale del proprietario nel informarsi che la propria vettura è sottoposta a richiamo di sicurezza.