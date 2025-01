Hyundai i30 N line è una vettura estremamente versatile, può essere considerata una utilitaria, per dimensioni e comodità di utilizzo, ma allo stesso tempo, essendo una N Line, guadagna in sportività e reattività, senza però perdere di vista un aspetto estremamente fondamentale: il prezzo relativamente economico. Vediamola meglio da vicino con la nostra recensione completa.

Design e Esterni

La versione in prova presenta un’estetica più aggressiva con assetto ribassato, il frontale integra fari Full LED, una calandra abbastanza grande con una trama centrale davvero molto bella ed elegante, che viene richiamata anche sul paraurti nella parte inferiore. L’aggressività la ritroviamo ad esempio anche nel gruppo ottico leggermente ‘allungato’ sul cofano, creando un continuum molto bello alla vista.

Spostando l’attezione sul lato troviamo cerchi in lega da 17 pollici, minigonne che riprendono la finitura del paraurti anteriore, vetri oscurati posteriori, sospensioni McPherson sull’anteriore e freni a disco sia anteriori che posteriori (non ventilati). Il posteriore cattura l’attenzione con un paraurti importante, impreziosito dalla presenza di un doppio scarico posto sul lato destro, che restituisce un sound davvero molto piacevole. Il bagagliaio, non elettroattuato, è da 395 litri (con un piccolo pozzetto), con possibilità di abbattere i sedili sino ad arrivare a circa 1301 litri. Le dimensioni della vettura sono di 4,3 x 1,79 metri di larghezza (esclusi gli specchietti), con altezza di 1,45 metri, passo di 2,65 metri, nonché uno sbalzo di 90 centimetri sull’anteriore.

Interni e Infotainment

Spostandoci nella parte interna della vettura, notiamo sin da subito un ottimo spazio per i passeggeri poteriori, con 883 millimetri per le gambe, 1406 mm per le spalle e 977mm per la testa, la qualità costruttiva caratteristica di Hyundai la ritroviamo in tanti piccoli dettagli. A partire dai tessuti e dalle plastiche utilizzate, non dovete spaventarvi dalla presenza di un buon quantitativo di plastica, proprio per la capacità dell’azienda di scegliere materiali di qualità, che offrano comunque la sensazione di essere su una vettura “premium”. Nella plancia centrale si trovano due porte USB-C, per garantire la ricarica dei dispositivi dei passeggeri, i sedili sono ergonomici, avvolgenti e molto comodi.

Piccola chicca sono il cambio, automatico a 7 rapporti, ed il volante, realizzati in pelle con cucitura a contrasto rossa, i pedali sportivi in metallo, il cockpit completamente digitalizzato, anche per quanto riguarda la parte del contachilometri, e le presenza di un piccolo scompartimento (nella parte superiore dell’abitacolo anteriore), dove posizionare gli occhiali. Il monitor per l’infotainment è da 10 pollici, offre una più che buona qualità di utilizzo, sia in termini di funzioni raggiungibili; l’unica pecca è rappresentata da Android Auto e Apple CarPlay solo cablati, appena dietro il cambio è presente un piccolo sportellino il quale nasconde una porta USB-C per la ricarica del device ed una USB-A, da utilizzare appunto per collegare lo smartphone.

Il climatizzatore è bi-zona, con regolazione separata tra guidatore e passeggero, è leggermente lento a trovare la temperatura ideale, il tutto viene regolato con rotelle e pulsanti fisici, mentre la temperatura viene mostrata su un piccolo schermo retroilluminato. Nel complesso l’abitabilità è molto buona, la postazione di guida è comoda, con un volante dalle ottime dimensioni e con tutti i comandi che permettono di raggiungere la maggior parte delle funzioni.

Motore e Prestazioni

La Hyundai i30 N line presenta ingresso keyless con specchietti elettroattuati, accensione con la pressione di un singolo pulsante, sono disponibili 3 modalità di guida: Sport, Normal e Eco. Il motore è un 1.0 T-GDI da 100CV, con 3 cilindri in linea e 12 valvole DOHC, la coppia massima è di 200 Nm, velocità massima di 178 km/h ed accelerazione 0-100 km/h in 13,1 secondi. Il tutto porta ad una alimentazione mild hybrid benzina con potenza massima appunto di 74 kW a 6000 giri/minuti, il peso della vettura non è troppo elevato, pari a circa 1399 kg, e trazione anteriore.

I consumi sono allineati con le aspettative per una vettura di questo tipo, nel corso del nostro test abbiamo percorso all’incirca 415 km, considerando il giusto mix tra utilizzo urbano ed extraurbano, arrivando a raggiungere consumi di circa 7,5 litri ogni 100km (serbatoio da 50 litri). In termini di sicurezza troviamo tutti gli ADASS obbligatori per legge, anche il riconoscimento dei cartelli stradali con un cicalino che suona ogni qualvolta viene superato il limite riconosciuto (e sarebbe da disattivare ogni volta che la vettura viene accesa), sono presenti 6 airbag, oltre a ABS, ESP, assistenza della partenza in salita e monitoraggio della pressione degli pneumatici.

Conclusioni e prezzo

In conclusione Hyundai i30 N line la possiamo considerare come la giusta alleata per l’utente che è alla ricerca di una vettura da utilizzare sia in città che in autostrada, dotata di una buonissima abitabilità generale, guidabilità e facilità di utilizzo in ogni ambiente. La qualità di casa Hyundai la ritroviamo negli interni e nei materiali utilizzati, ottimo l’infotainment e tutto ciò che ruota attorno alla sicurezza o aiuto alla guida. Design aggressivo e moderno, con cerchi in lega da 17 pollici e fari full LED con illuminazione statica degli angoli.

Ciò che ci è piaciuto meno è Android Auto/Apple CarPlay solamente cablati, oltre al cicalino relativo al superamento della velocità riconosciuta dal cartello, che deve essere disattivato ad ogni accensione. La variante da noi testata, che ricordiamo è la Hyundai i30 N line con motore 1.0 da 100CV, può essere acquistata ad un listino (chiavi in mano) di 31’600 euro.