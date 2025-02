Il marchio statunitense Tesla è ben conosciuto in tutto il mondo grazie a dei modelli che si contraddistinguono per un design ricercato e prestazioni eccellenti. Dettagli sicuramente importanti ma che rendono questo brand a volte non accessibile a tutti gli utenti. L’obiettivo dell’azienda di Elon Musk sembrerebbe essere quello di diventare più accessibile e, di conseguenza, conquistare anche utenti con esigenze differenti.

In merito all’arrivo di nuovi prodotti nel corso dei prossimi mesi, dunque, Tesla avrebbe fatto riferimento proprio a modelli più accessibili. Non a caso, stiamo parlando di piani pensati nei minimi dettagli. Scopriamo insieme nel corso di questo nuovo articolo tutti i dettagli che l’azienda statunitense ha annunciato.

Tesla: nel 2025 modelli più accessibili

Portare sul mercato diverse tipologie di modelli ma non solo. L’obiettivo adesso è di consentire anche agli utenti con più problemi di budget di poter acquistare una vettura del marchio. Congiuntamente al rilascio dei dati relativi al 2024, dunque, Tesla ha voluto rendere noti i piani per il futuro.

Secondo quanto diffuso, la produzione dei nuovi veicoli, inclusi modelli più accessibili, sarà avviata nella prima metà del 2025. Modelli che l’azienda prevede di basare sulla piattaforma di prossima generazione e caratteristiche che contraddistinguono le attuali piattaforme. In merito alla produzione, viene fatto sapere che se ne occuperanno le stesse linee di produzione della attuale gamma di veicoli.

Il Chief Financial Officer Vaibhav Taneja ha confermato l’arrivo di un modello più accessibile già nella prima metà del 2025 anche se non sono stati rilasciati ulteriori dettagli in merito. Quel che è certo è che Tesla punta a ridurre i costi rispetto al passato, aumentando prudentemente i volumi dei veicoli in modo più efficiente in termini di capex durante periodi di incertezza.

La curiosità è davvero tanta. Non ci resta dunque che attendere ulteriori informazioni ufficiali direttamente dalla casa automobilistica Tesla.