Samsung ha introdotto all’ interno dei Galaxy S25 i nuovi Qualcomm realizzati al posto degli Exynos. Si tratta degli Snapdragon 8 Elite in una versione appositamente personalizzata per questi modelli. In questo modo ci sarà una crescita esponenziale del fatturato della società che potrà garantirgli delle aspettative molto più ampie. Infatti la realizzazione di un chip su misura per le architetture di Samsung, ha fatto si che le funzionalità inserite all’ interno del dispositivo lo rendesse ancora più performante.

Per adesso abbiamo visto delle nuove funzioni all’ interno dei Galaxy S25 che grazie alla nuova architettura di Qualcomm, sono integrate molto meglio con le potenzialità di questo dispositivo. Troviamo anche delle nuove informazioni sulle caratteristiche degli S25 che potranno garantirsi il podio sulle classifiche internazionali. Per quanto riguarda Qualcomm, con questo nuovo chip, avrà a disposizione una gran quantità di denaro derivante probabilmente dalle vendite proficue.

Samsung, nuovi chip Qualcomm per S25

Con l’ aumento della produzione dei chipset, Qualcomm potrà avere un aumento anche dal punto di vista dei guadagni che arriverebbero a circa 2 miliardi di dollari. Infatti in questo momento Samsung non aveva ancora prodotto abbastanza Exynos 2500 per essere introdotti all’ interno dei suoi dispositivi. In questo si è inserita Qualcomm che ha consolidato la sua leadership con la società. Infatti già con lo Snapdragon 8 Gen 3 si era conquistata il 70% del mercato dei chipset premium. Per cui anche con il nuovo Snapdragon 8 Elite, ci sarà una monopolizzazione del mercato di questi dispositivi. In questi anni Qualcomm ha registrata vendite da record, infatti nell’ ultimo trimestre è stato registrato un guadagno di 9,39 miliardi di dollari.

Con questi nuovi chipset Samsung potrà garantire l’ affidabilità necessaria agli utenti che da anni la richiedono. Per quanto riguarda Qualcomm ci dovemmo aspettare dei guadagni ancora migliori con i nuovi prodotti oltre a quelli già in produzione.