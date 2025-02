Toyota e ENGIE accelerano la transizione energetica verso l'idrogeno

La collaborazione tra Toyota, ENGIE e Hydrogen Refueling Solutions (HRS) porta un ad una svolta nell’evoluzione delle infrastrutture di rifornimento ad idrogeno. Il progetto RHeaDHy, finanziato dall’Unione Europea, vuole accelerare l’espansione della rete ad idrogeno sul territorio. L’obiettivo finale è facilitare il raggiungimento degli ambiziosi target del 2030. Ovviamente non si parla solo di numeri, ma di un cambiamento per la mobilità sostenibile di grande impatto.

Per far un esempio, un camion da 40 tonnellate rifornito in soli 8 minuti, con un’autonomia di 600 chilometri. Questo è ciò che promette il sistema Twin Mid Flow, sviluppato da Toyota. La tecnologia, pensata per mezzi pesanti e leggeri, potrebbe risolvere uno degli ostacoli principali alla diffusione dell’idrogeno. Quale? I lunghi tempi necessari. Con un unico erogatore a doppio ugello, capace di adattarsi a tutti i tipi di veicoli, la rete di rifornimento sarà più semplice ed economica. In tal modo si andranno a ridurre le spese di costruzione e si renderà l’espansione dell’idrogeno più rapida. Chi avrebbe pensato che l’idrogeno potesse diventare davvero così competitivo?

Un passo verso la decarbonizzazione globale grazie a Toyota

Questa innovativa partnership va ben oltre la sola efficienza del rifornimento. L’obiettivo di Toyota, ENGIE e HRS è chiaro: accelerare la transizione verso una mobilità a zero emissioni. Grazie a un’erogazione più rapida e a stazioni di rifornimento facilmente accessibili, l’idrogeno potrebbe finalmente giocare un ruolo chiave nella decarbonizzazione del settore dei trasporti. Come si può affrontare la sfida della sostenibilità senza innovazione? L’accordo tra i partner è cruciale per realizzare una rete di stazioni di idrogeno ogni 200 chilometri lungo le reti TEN-T. Questo segna un progresso verso la decarbonizzazione globale, aprendo la strada a un futuro più pulito e sostenibile. Il progetto RHeaDHy, che entrerà nel vivo nel 2025, è un passo deciso in questa direzione. Insieme, stanno mettendo le basi per un mondo dove l’idrogeno non è solo una promessa, ma una realtà concreta.