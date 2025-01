Snapdragon 8 Elite For Galaxy: il chip di Qualcomm per i Galaxy S25 di Samsung

L’arrivo dei nuovi Samsung Galaxy S25 ha portato agli utenti una novità: il processore. Sebbene già diversi mesi fa Qualcomm avesse lanciato il suo nuovo Snapdragon Elite, questa volta arriva una nuova versione, come nel caso delle edizioni passate. Stiamo parlando del nuovo Snapdragon 8 Elite For Galaxy, espressamente pensato per i nuovi Galaxy S25.

Prestazioni all’avanguardia: tutto per Samsung

La piattaforma Snapdragon 8 Elite per Galaxy è stata realizzata per garantire velocità e potenza senza precedenti. Ecco cosa offre:

Una CPU Qualcomm Oryon di seconda generazione, ottimizzata per elaborazioni rapide e complesse;

di seconda generazione, ottimizzata per elaborazioni rapide e complesse; La GPU Adreno , pensata per garantire un’esperienza visiva straordinaria, e la NPU Hexagon , per gestire al meglio le funzioni AI;

, pensata per garantire un’esperienza visiva straordinaria, e la , per gestire al meglio le funzioni AI; Il supporto del filtro spazio-temporale integrato nell’ISP Spectra, che migliora notevolmente la qualità dei video, anche in condizioni di scarsa luminosità, fino alla risoluzione 8K a 30 fps.

La presenza del modem Snapdragon X80 5G e della tecnologia Qualcomm FastConnect 7800, riescono a rendere le performance ancora più emblematiche. Queste caratteristiche infatti assicurano velocità elevate sia su rete cellulare che Wi-Fi.

Funzionalità avanzate con Gemini e Snapdragon Satellite

Con il Snapdragon 8 Elite per Galaxy, i nuovi Galaxy S25 integrano l’intelligenza artificiale di Gemini, offrendo agli utenti strumenti intuitivi per gestire attività, creare contenuti e interagire con le app.

Inoltre, la serie S25 introduce il supporto a Snapdragon Satellite, permettendo di inviare e ricevere messaggi tramite satellite. Questa funzione potrebbe rivelarsi particolarmente utile in situazioni di emergenza o in aree prive di copertura.

Una collaborazione per il futuro

La nuova piattaforma è stata definita come un punto di svolta per il settore mobile. A pensarci nel definirla in questo modo è stato il Senior VP di Qualcomm, Chris Patrick, che ha voluto rilasciare anche delle parole in merito all’importanza dell’intelligenza artificiale per migliorare le prestazioni di un processore già estremamente potente.

Anche Samsung, tramite il VP Inkang Song, ha elogiato questa collaborazione, evidenziando come l’integrazione di tecnologie all’avanguardia renda i Galaxy S25 il riferimento per chi cerca dispositivi premium.