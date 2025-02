Volkswagen ha intenzione di realizzare un patto con i cinesi per la vendita di alcune fabbriche di produzione tedesca. In particolare parliamo di Dresda e Osnabrück la cui produzione finirà dalla fine del 2025 al 2027. La Cina ha intenzione di acquistare queste fabbriche in modo da crearne una produzione tutta loro. Questo però non è ben visto da Volkswagen anche se riuscirebbe a realizzare quella stabilità di cui l’ azienda ha bisogno. Una possibile scelta è quella di creare una joint venture con un costruttore cinese.

Infatti in questo modo si potrebbero venire a creare delle situazioni di convenienza per entrambe le parti. I cinesi avrebbero intenzione di acquistare le fabbriche in Germania in modo da rafforzare il loro mercato in Europa. Per Volkswagen la vendita delle fabbriche sarebbe una decisione migliore rispetto alla loro chiusura poiché ne avrà solamente da guadagnare. Questa sarebbe una buona soluzione anche se non tutti i produttori tedeschi sono d’ accordo. Ci sarebbero dei punti di incontro che andrebbero bene sia per Volkswagen che per i cinesi.

Volkswagen, auto cinesi ma con marchio tedesco

Una delle soluzioni di interesse prevede l’ utilizzo degli impianti per produrre auto elettriche cinesi. In questo modo Volkswagen manterrebbe il controllo sulla fabbriche e allo stesso tempo la società potrebbe avere un certo interesse nella produzione di auto elettriche. La Cina in questo modo non sarebbe più costretta a pagare le tasse doganali imposte dall’ UE sulle proprie vetture. Inoltre si sta anche pensando ad una produzione congiunta nello stabilimento di Emden. I partner cinesi non avrebbero accettato i costi imposti da Volkswagen per cui c’è ancora da lavorare su questo punto. In questo momento non ci sono ancora degli accordi definitivi ma solamente delle possibili conclusioni a seguito delle probabili soluzioni comuni.

Bisognerà vedere come andrà a finire questa faccenda e se sarà l’ inizio di nuovi accordi con produttori cinesi in ambiente europeo.