Aspettiamo con ansia le prime notizie di Resident Evil 9, il nuovo capitolo della saga che da tempo ha ricevuto un annuncio ufficiale da parte di Capcom. Al momento siamo completamente all’oscuro di tutto, anche se nelle ultime ore sembra essere emerso un primo dettaglio, che peraltro conferma l’unica indiscrezione circolante sul titolo. Dobbiamo la notizia al noto leaker Dusk Golem, un’autorità riconosciuta quando si parla di Resident Evil. Quest’ultimo sembra che abbia rivelato al mondo l’identità del prossimo protagonista del capitolo.

Andiamo direttamente al nome, proprio perché parliamo di un personaggio che all’interno di questo universo non ha bisogno di introduzioni. Il protagonista eletto da Dusk è senza ombra di dubbio Leon Kennedy. Una scelta abbastanza sicura, considerando che è il protagonista di uno dei capitoli più popolari di tutto il franchise, Resident Evil 4, contando inoltre anche le sue numerose reincarnazioni tra cui il recente remake.

Parliamo quindi di un personaggio che negli anni è diventato il volto più popolare ed iconico della saga. Sembra sicuramente una scelta ragionevole metterlo in primo piano anche nel prossimo capitolo, con la sicurezza di creare immediatamente una connessione con il pubblico, sfruttandone la popolarità e creando interesse per gli sviluppi della sua storia nel nuovo videogioco.

Ulteriori conferme per il protagonista di Resident Evil 9

Altro indizio fondamentale, il quale si ricollega sempre allo scenario descritto da Dusk Golem, è la voce stessa di Leon. Infatti il suo doppiatore ufficiale, Nick Apostolides avrebbe dichiarato di essere impegnato in un nuovo progetto tripla A. Come se non bastasse, c’è pure Koshi Nakanishi, il direttore di Resident Evil 9, che segue Apostolides su Instagram. Nakanishi non segue altri attori occidentali oltre a lui, questo andrebbe a concretizzare ulteriormente la teoria.

Dusk Golem sembra essersi confermato come leaker infallibile della serie. Successivamente si sbilancia anche sul ruolo che svolgerà un altro volto noto della saga, ovvero quello di Jill Valentine. Nulla di troppo importante, probabilmente sarà un ruolo secondario.