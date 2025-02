L’operatore telefonico italiano TIM continua la sua sfida contro i suoi competitors. L’operatore propone infatti tante offerte di rilievo estremamente convenienti. Anche per il mese di febbraio 2025, in particolare, l’operatore ha deciso di continuare a sfidare i suoi rivali con altrettante promozioni di rilievo. Si tratta di offerte eccezionali e a basso costo. Vediamo qui di seguito le offerte più interessanti.

TIM continua a sfidare anche a febbraio con tante super offerte extra convenienti

Anche per il mese di febbraio 2025 l’operatore telefonico italiano TIM sta continuando a sfidare i suoi rivali con tante offerte di rilievo. Si tratta di offerte di tipo operator attack, quindi rivolte principalmente ai nuovi clienti che richiederanno la portabilità del proprio numero dagli operatori telefonici rivali tra cui:

PosteMobile, CoopVoce, 1Mobile, Daily Telecom, Optima Italia, Plintron Italia Full, Green ICN, NV mobile, Intermatica, Spusu, NTMobile, Rabona Mobile, Enegan, Digi Mobil, Plink, TDM, China Mobile (CMLink), Wings Mobile, Ovunque, Feder Mobile, Elite Mobile (Elimobile), Italia Power, Afinna One (AC Milan Connect), Lyca Mobile, BT Italia Full MVNO, BT Enia Mobile o Welcome Full (Vianova).

Sono offerte estremamente convenienti e che hanno un costo di partenza di appena 5,99 euro al mese. Tra queste, c’è l’offerta di rete mobile denominata TIM Supreme GPRO. Anche quest’ultima ha un costo molto basso di soli 5,99 euro al mese. Nello specifico, il bundle di questa offerta arriva ad includere ogni mese fino a 50 GB di traffico dati per navigare anche con connettività 5G ad una velocità massima pari a 250 Mbps in download e fino a 75 Mbps in upload.

Il bundle dell’offerta include anche minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali. Un’altra super offerta di rilievo rilievo è poi TIM Power Iron New. Quest’ultima ha un costo leggermente più alto di soli 6,99 euro. In questo caso, gli utenti potranno utilizzare fino a 150 GB di traffico dati in 5G, 200 sms da inviare verso tutti e sempre minuti di chiamate senza limiti.