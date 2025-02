Per i provider virtuali è diventato davvero semplice battere la concorrenza e lo dimostra anche un nome fino a poco tempo fa sconosciuto come Very Mobile. Ad oggi questo gestore mobile è uno dei migliori e lo dimostrano i numeri. Nelle sue offerte c’è di tutto, peraltro a prezzi molto bassi.

Very Mobile ha lanciato una nuova offerta pensata per chi arriva da Iliad o da altri operatori virtuali, offrendo 150 GB al mese con connettività 5G gratuita, minuti illimitati e SMS illimitati verso tutti. Il tutto al costo fisso di 5,99€ al mese per sempre, senza sorprese. In più, chi attiva la promozione entro il 13 febbraio 2025 riceverà due mesi di servizio in omaggio.

Very Mobile: una promo da mille e una notte

L’offerta si distingue per un mix equilibrato di servizi e convenienza. Ecco i dettagli:

150 GB di traffico dati al mese con velocità 5G gratuita ;

al mese con velocità ; Minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali;

verso tutti i numeri nazionali; SMS illimitati inclusi;

inclusi; Prezzo mensile di 5,99€ , garantito per sempre;

, garantito per sempre; Due mesi gratuiti per chi aderisce entro il 13 febbraio 2025.

Questa promozione è rivolta esclusivamente agli utenti che effettuano la portabilità del proprio numero da Iliad o da un altro gestore virtuale.

Attivare Very Mobile è un gioco da ragazzi

Si può fare tutto online molto facilmente, o tramite l’app ufficiale. Chi invece è più tradizionalista, può recarsi tranquillamente nei punti vendita Very Mobile. Il processo è rapido e senza complicazioni, con l’opzione di ricevere la SIM fisica a domicilio oppure scegliere una eSIM digitale, disponibile immediatamente.

Un’occasione da non perdere: Very Mobile è uno dei migliori gestori

Very Mobile si conferma tra i migliori operatori virtuali grazie a tariffe trasparenti e senza costi nascosti. L’offerta da 5,99€ al mese per sempre con 150 GB e 5G incluso rappresenta un’occasione da cogliere, ma solo per chi aderisce entro il 13 febbraio 2025.