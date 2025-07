Torna in TIM, nuova super promo con 150 GB

Alcuni ex clienti dell’operatore telefonico italiano TIM stanno ricevendo in questi giorni una interessante proposta. L’operatore sta infatti proponendo di tornare attivando un’offerta di rete mobile super conveniente. Si tratta dell’offerta denominata TIM Supreme GPRO, la quale ha un costo per il rinnovo molto basso pari a soli 5,99 euro al mese. Vediamo nel dettaglio che cosa include.

TIM tenta i suoi ex clienti a tornare, arriva l’offerta TIM Supreme GPRO

L’operatore telefonico italiano TIM sta cercando di far tornare alcuni dei suoi ex clienti proponendo l’attivazione di una super offerta di rete mobile. Come già accennato in apertura, l’offerta in questione è quella denominata TIM Supreme GPRO. Quest’ultima ha un costo per il rinnovo estremamente basso pari a soli 5,99 euro al mese. Nonostante questo, il bundle messo a disposizione non ha particolari rinunce.

Nello specifico, con l’offerta in questione gli utenti potranno utilizzare ogni mese fino a 150 GB di traffico dati per navigare anche con le nuove reti 5G di TIM. La velocità massima per navigare sarà però pari a 250 Mbps in download e 75 Mbps in upload. Oltre a questo, il bundle messo a disposizione degli utenti include ogni mese minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e fino a 200 sms da inviare verso tutti i numeri.

L’operatore ha avviato una nuova campagna SMS per avvisare i suoi ex clienti. Ecco qui di seguito il messaggio inviato dall’operatore.

“Sei un cliente Iliad o di un operatore virtuale? Torna in TIM a soli 5,99E al mese con 150 GIGA 5G, minuti illimitati e 200 sms. Attivazione 6,99E, SIM 10E. Offerta valida per clienti Iliad e operatori virtuali selezionati. Vieni nei negozi TIM entro il 20/7. Dettagli e costi https://on.tim.it/dettagli”.

Come è possibile notare, si tratta di un’offerta riservata agli ex clienti che ora sono attualmente con Iliad o con alcuni operatori telefonici virtuali.