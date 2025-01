Telegram ha rilasciato la seconda parte dell’aggiornamento di gennaio 2025, portando nuove funzionalità su dispositivi Android, iOS, Web e desktop. Il punto principale però riguarda i “regali collezionabili”. Ovvero un sistema di oggetti digitali che ora offre più opzioni di personalizzazione e monetizzazione.

Gli utenti Premium possono trasformare i regali collezionabili in stati emoji. Quando applicati, questi oggetti digitali compaiono accanto al nome dell’ account e modificano lo sfondo del profilo per abbinarlo al design del regalo. In più, è stata introdotta la possibilità di trasferire questi regali sulla blockchain TON, rendendoli vendibili o conservabili in sicurezza. Anche in caso di perdita dell’account o cancellazione dell’app, i proprietari manterranno il controllo sui loro regali. Stessa cosa avviene con i nomi utente collezionabili e i numeri anonimi.

Nuove possibilità per i canali Telegram

Tale funzione è facilmente accessibile tramite il percorso che inizia dalle “Impostazioni”, per poi andare sulla voce “Il mio profilo”, ed infine “Regali”. Qui sarà possibile selezionare un regalo e scegliere se indossarlo come stato emoji o trasferirlo tramite blockchain.

Ma non saranno solo i singoli utenti a beneficiare di questo aggiornamento. Telegram infatti ha introdotto la possibilità di inviare regali ai canali, offrendo un nuovo strumento di interazione e supporto. Le persone potranno premiare i loro canali preferiti con regali digitali, che potranno essere conservati, trasferiti ad altri account o messi all’asta sulla blockchain. Il team di sviluppo sottolinea che questa funzione può risultare particolarmente utile per le campagne di raccolta fondi. Oppure altre iniziative economiche legate alla piattaforma.

Un’altra novità riguarda la condivisione dei regali collezionabili nelle storie Telegram. Ora, questi oggetti digitali possono essere mostrati come anteprime animate. Aumentando così la visibilità e il coinvolgimento degli iscritti. In più la scheda “Regali” nei profili dei canali è stata migliorata con nuovi filtri. I quali permetteranno di ordinare i regali ricevuti per valore, stato, data e tipologia. Chi desidera provare queste nuove funzioni può scaricare o aggiornare Telegram direttamente dal Google Play Store o dall’AppStore di Apple.