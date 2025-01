La nuova serie Samsung Galaxy S25 segna un cambiamento importante nella strategia del colosso sudcoreano. Per la prima volta su scala mondiale, infatti, l’ azienda ha scelto di affidarsi esclusivamente a Qualcomm. Ha così equipaggiato tutti i modelli con il potente Snapdragon 8 Elite, sviluppato in una versione personalizzata. L’assenza di un processore Exynos nei nuovi dispositivi rappresenta una svolta che potrebbe ridefinire il mercato dei chipset per smartphone nei prossimi anni.

Qualcomm si impone nel mercato degli smartphone Samsung di fascia alta

Questa decisione ha conseguenze economiche rilevanti. Secondo l’analista Samik Chatterjee di JP Morgan, Qualcomm beneficerà enormemente della fiducia riposta da Samsung. Si prevede infatti che le vendite dei Galaxy S25 supereranno di 12 milioni di unità quelle della generazione precedente. Il tutto con un impatto positivo sul fatturato di Qualcomm. Il quale potrebbe crescere di circa 2 miliardi di dollari nel 2025. Un successo che rafforza ulteriormente la posizione dell’azienda statunitense nel settore degli smartphone premium.

Il predominio di Qualcomm era già evidente con lo Snapdragon 8 Gen 3. Il quale aveva conquistato il 70% del mercato dei chipset premium lo scorso anno. Ora, con il nuovo Snapdragon8 Elite montato su tutti i modelli della serie GalaxyS25, l’azienda si avvia verso un vero e proprio monopolio nel settore dei dispositivi di fascia alta.

Samsung, nel frattempo, è rimasta indietro con lo sviluppo del suo Exynos 2500. Quest’ ultimo infatti vedrà la luce solo in estate, probabilmente nei prossimi pieghevoli. Questo ritardo ha spinto l’azienda a puntare interamente su Qualcomm, consolidando ulteriormente il ruolo dominante della casa californiana.

Le prestazioni finanziarie di Qualcomm confermano questa ascesa. Nel suo ultimo trimestre, infatti, ha registrato un fatturato di 9,39 miliardi di dollari, con un incremento dell’11% rispetto all’anno precedente. Il settore smartphone ha contribuito in modo notevole. In prevalenza con entrate pari a 5,89 miliardi di dollari, in crescita del 12%. Insomma, con queste premesse, il 2025 si prospetta come un anno record per la società. Ormai leader indiscussa nel mercato dei chipset per smartphone premium.