OFFERTA SUPER di Lycamobile a meno di 6€: scopri qui il link ESCLUSIVO

Sei per caso stufo del tuo attuale gestore? Vorresti tanto cambiare ma non sai proprio chi scegliere o a quale promo passare? Se stai cercando una promozione straordinaria per il tuo smartphone, Lycamobile ha appena lanciato la soluzione perfetta per te! La nuova offerta 5G Portin 599 include ben 150 GB di traffico dati alla velocità del 5G, senza limitazioni. E non è tutto: minuti e SMS sono illimitati, il tutto a soli 5,99 euro al mese.

Ma il vero affare è che Lycamobile ti regala due mesi gratis! Dopo il pagamento della prima mensilità, non dovrai preoccuparti del costo fino al quarto mese. Sì, hai capito bene: il secondo e terzo mese sono gratuiti. Puoi attivare questa incredibile offerta da qualsiasi operatore: basta andare su questo preciso link, trasferire il numero tramite portabilità e iniziare subito a sfruttare i vantaggi di questa promo. Non sembra l’occasione che stavi aspettando?

Vantaggi extra e roaming incluso con la promo wow di Lycamobile

Oltre ai 150 GB mensili, Lycamobile ha pensato anche a chi viaggia. 8 GB di questi possono essere utilizzati nei Paesi dell’Unione Europea, offrendoti la libertà di navigare anche all’estero. Attivare l’offerta è semplicissimo! Ti colleghi, richiedi la tua SIM con spedizione gratuita, paghi solo 5,99 euro per il primo mese e usufruisci di due mesi senza costi aggiuntivi. Ricorda che questa promozione può essere attivata solo online ed è riservata esclusivamente ai numeri trasferiti tramite portabilità, quindi non è disponibile per nuove numerazioni. Ora è il momento giusto per fare il passaggio e approfittare di un’offerta così vantaggiosa.

Un altro vantaggio dell’offerta Lycamobile 5G Portin 599 è che il pagamento avviene tramite credito residuo, quindi non avrai bisogno di inserire carte di credito o conti bancari. In più, la SIM è gratuita e non ci sono costi di attivazione. Il 5G di Lycamobile è disponibile nelle aree coperte, ma se ti trovi in zone senza copertura, la rete 4G ti garantirà comunque ottime prestazioni. Cosa aspetti? Attiva subito l’offerta! Non lasciarti scappare quest’occasione: collegati subito qui e attivala!