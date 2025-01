Apple potrebbe aver apportato un cambiamento dell’ultimo minuto al suo prossimo aggiornamento iOS 18.3. L’indiscrezione arriva da un account anonimo su X, noto per la sua affidabilità in ambito Apple. Ad essere stato svelato è il numero di build finale, 22D61. Un dettaglio apparentemente insignificante, ma che segna una differenza rispetto alla versione Release Candidate (RC), identificata con il codice 22D60.

Un numero di build leggermente diverso può significare che Apple ha introdotto piccole modifiche prima del rilascio ufficiale. L’ azienda però non ha ancora rivelato quali saranno le differenze rispetto alla versione beta finale. Gli utenti si chiedono se queste variazioni riguardino correzioni di bug, miglioramenti delle prestazioni o magari l’introduzione di qualche novità a sorpresa.

Black Unity e Apple: un legame che potrebbe continuare

Tra le ipotesi più diffuse, vi è il possibile legame con l’iniziativa BlackUnity. Una campagna che Apple porta avanti dal 2021 per celebrare il Black History Month a febbraio. In quanto spesso, elementi legati a questa iniziativa vengono individuati nei codici delle versioni software prima dell’annuncio ufficiale.

Negli anni scorsi, Apple ha accompagnato la sua campagna Black Unity con il rilascio di cinturini speciali per AppleWatch. Oltre che quadranti tematici e sfondi per iPhone ispirati ai colori della bandiera panafricana. Nel 2021 e 2022, i quadranti-BlackUnity sono stati introdotti rispettivamente con watchOS 7.3 e 8.3. Ma dal 2023, Apple ha ampliato l’iniziativa includendo anche uno sfondo coordinato per iPhone, segnalato nei documenti ufficiali delle RC di iOS16.3 e iOS17.3.

Quest’anno, però, le note della Release Candidate di iOS 8.3 non contengono riferimenti espliciti a nuovi sfondi Black Unity. Eppure, malgrado ciò, un indizio è stato individuato nel codice della versione tvOS 18.3. A tal proposito la presenza della dicitura “UNITY25” suggerisce che Apple potrebbe proseguire con la tradizione. La differenza tra le build potrebbe infatti indicare che tali aggiunte verranno introdotte direttamente nella versione finale, attesa per la prossima settimana.

Il colosso di Cupertino comunque non ha ancora confermato nulla. Ma se la tradizione verrà rispettata, potremmo assistere al lancio di nuovi elementi grafici dedicati al Black History Month, proprio in concomitanza con l’arrivo ufficiale di iOS 18.3.