Telegram apre il nuovo anno con un aggiornamento importante che amplia le funzionalità della popolare app di messaggistica. Anche se il suo rilascio era previsto nel 2024, un ritardo nella revisione di Apple lo ha fatto slittare al 1° gennaio 2025. Questo update introduce molte novità, tra cui vi sono i regali collezionabili. Si tratta di oggetti digitali unici, creati dagli artisti di Telegram, che possono essere trasformati in NFT. Questi regali non solo presentano variazioni visive, ma possono essere scambiati o venduti. Ciò grazie a caratteristiche generate casualmente che li rendono ancora più rari. La funzione supporta anche l’invio di regali già aggiornati. I quali richiedono però un piccolo contributo in stelle per coprire i costi del database.

Telegram: personalizzazione e sicurezza al centro dell’aggiornamento

Un’altra innovazione interessante riguarda la possibilità di reagire ai messaggi di servizio. Come, ad esempio, quelli che appaiono quando si accede a un gruppo o si cambia la foto profilo. Questa funzionalità aumenta l’interazione tra gli utenti e rende più dinamiche le conversazioni. Telegram migliora anche la barra di ricerca. Vengono infatti introdotti filtri aggiuntivi che permettono di affinare i risultati, mostrando solo messaggi provenienti da gruppi, canali o chat private.

Il nuovo anno porta riveste un’ attenzione particolare anche alla personalizzazione e alla sicurezza. Gli utenti Premium possono ora arricchire le loro cartelle chat con emoji personalizzate, rendendole più riconoscibili e accattivanti. Ma non è finita qui. Poiché Telegram introduce anche un lettore di codici QR integrato nella fotocamera in-app, disponibile sia per Android che per iOS. Tale funzione consente di aprire rapidamente link senza uscire dall’app, migliorando così l’esperienza di utilizzo complessiva.

Tra le novità più rilevanti vi è anche il sistema di verifica di terze parti. Tale funzionalità, si distingue dalle spunte ufficiali di Telegram e mira a combattere la disinformazione e le truffe. Poiché i servizi verificati possono assegnare un’icona unica alle chat o agli account, garantendo una maggiore trasparenza. Questo sistema innovativo rappresenta così un ulteriore passo avanti nella sicurezza della piattaforma. Insomma, con questo aggiornamento, Telegram dimostra di saper combinare creatività, innovazione tecnologica e attenzione al pubblico. Arrivando a rafforzare la sua posizione nel mondo delle app di messaggistica.