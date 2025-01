L’evento Galaxy Unpacked ha consentito a Samsung di mostrare al mondo la nuova line-up di dispositivi Galaxy S25. La famiglia è attualmente composta da tre device ma, durante il keynote, è stato annunciato anche un quarto smartphone.

Si tratta del Galaxy S25 Edge, la versione più compatta e sottile tra quelle proposte dal produttore coreano. Il keynote ha permesso a Samsung di mostrare alcune immagini del device, ma non è stata annunciata la disponibilità effettiva.

Per fortuna, in queste ore si stanno moltiplicando le indiscrezioni a riguardo che consentono di scoprire nuovi dettagli sull’attesissimo dispositivo. Grazie alle informazioni rivelate dal leaker PandaFlash, possiamo conoscere alcuni dettagli sulla fotocamera posteriore del device.

Samsung ha svelato il Galaxy S25 Edge durante l’evento Galaxy Unpacked ma stiamo scoprendo le sue caratteristiche poco alla volta

Stando a quanto condiviso con un post su X (precedentemente noto come Twitter), il Galaxy S25 Edge sarà caratterizzato da un sensore principale da 200MP. Quest’ottica potrebbe essere la stessa utilizzata su Galaxy S25 Ultra, a conferma della volontà di Samsung nel creare un flagship completo ma compatto. A supporto del sensore principale, sarà presente un obiettivo ultra grandangolare da 12 MP.

Se Samsung dovesse utilizzare esattamente il sensore del Galaxy S25 Ultra, allora possiamo aspettarci un modulo dotato di apertura f/1.7, il sistema di messa a fuoco automatica PDAF multidirezionale e la stabilizzazione ottica OIS.

Tuttavia, le ottiche presenti saranno esclusivamente due. L’azienda coreana ha scelto di non equipaggiare il teleobiettivo e la possibilità di effettuare zoom ottico. Considerando questa dotazione tecnica, il Galaxy S25 Edge si configura come una via di mezzo tra i Galaxy S25 e la variante Ultra.

Tra le altre caratteristiche emerse, spicca anche il vetro protettivo Gorilla Glass Victus 2 realizzato da Corning. Si tratta di una scelta di alto livello ma che si posiziona un gradino sotto il Gorilla Armor 2 equipaggiato dal Galaxy S25 Ultra.