Google ha rilasciato un aggiornamento per i suoi smartwatch Pixel Watch. La novità? Un nuovo sistema di attivazione delle chiamate di emergenza. Questa modifica si è resa necessaria dopo che alcune persone avevano segnalato attivazioni accidentali della funzione SOS emergenze. Con conseguenti chiamate involontarie ai servizi di soccorso.

Un post ufficiale pubblicato da Google sul suo portale di supporto ha confermato l’arrivo di questo aggiornamento. Il quale mira a ridurre la possibilità di errori mantenendo comunque un accesso rapido alla funzione in caso di reale necessità. La nuova versione della funzione SOS emergenze prevede un passaggio aggiuntivo. Questo infatti obbliga l’utente a confermare manualmente la richiesta prima che la chiamata venga effettuata.

Pixel Watch: come cambia l’attivazione della chiamata SOS

L’obiettivo è quello di garantire maggiore sicurezza. In modo da evitare che la funzione si attivi per sbaglio durante attività quotidiane come l’esercizio fisico o l’uso normale dello smartwatch. L’aggiornamento è già in fase di lancio e sarà disponibile per tutti già nelle prossime settimane.

Con il nuovo sistema, per avviare una chiamata d’emergenza bisognerà premere cinque volte consecutive la corona girevole del Pixel Watch.

Dopo questa operazione, sul display comparirà una schermata che richiederà di toccare e tenere premuto lo schermo per tre secondi. Se questa non viene conferma entro 20secondi scomparirà, e la chiamata non verrà effettuata. Riducendo così il rischio di segnalazioni accidentali ai soccorsi.

Nonostante il cambiamento, chi preferisce il metodo precedente potrà ripristinarlo accedendo alle impostazioni dello smartwatch. Sarà sufficiente entrare nella sezione “Sicurezza ed emergenze” e selezionare l’opzione per avviare automaticamente la chiamata. La quale partirà dopo un conto alla rovescia di cinque secondi.

Google ha poi ricordato che, per sfruttare al massimo le funzionalità dei Pixel Watch, è importante mantenere aggiornata l’app companion dedicata, disponibile sul Google Play Store. L’azienda di Mountain View continua quindi a migliorare l’esperienza d’uso complessiva. Introducendo soluzioni per rendere i suoi dispositivi sempre più efficienti e sicuri.