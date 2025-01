Il drag-and-drop è una funzione storica di Windows, ed è una di quelle che tutti usano nella quotidianità. Ad ogni modo, questa funzione storica di Windows è semplice ed efficace, dato che consente di trattare un oggetto digitale come se fosse uno fisico, trascinandolo fisicamente da una parte all’altra per spostarlo all’interno del PC. E ora Microsoft sta lavorando ad una novità per rendere il drag-and-drop ancora più comodo ed intuitivo su Windows 11.

Ecco ciò che sappiamo

Nella build 22635.4805 di Windows 11 rilasciata sul canale insider, come notato da phantomofearth, è possibile abilitare un’inedita espansione del drag-and-drop tradizionale, denominata “Drag Tray“. Come visibile nel video qui sotto, condiviso dallo stesso phantomofearth sul proprio profilo X, la novità consiste in un “cassetto” che compare nella parte alta dello schermo quando si inizia a trascinare un file in Esplora File o a pescandolo dalla scrivania.

Questo cassetto è comodo perché, raggiungendolo col cursore e quindi espandendolo, rivela alcune opzioni rapide per la condivisione: nella clip vediamo Collegamento al telefono, Outlook, Mail e infine una quarta voce, Più opzioni, che apre la finestra di condivisione cui normalmente si accede cliccando su di un file col tasto destro. Insomma, sembra trattarsi di una soluzione intelligente, di quelle capaci di semplificare e velocizzare l’utilizzo quotidiano del computer per una larga fetta di utenza.

Ad ogni modo, la feature è esclusiva del canale insider, proprio come le nuove icone colorate della batteria, e peraltro è attivabile solo servendosi di ViveTool, tramite il seguente comando: “vivetool /enable /id:45624564,53397005”. Non sappiamo quando Microsoft abbia intenzione di distribuirla, ma speriamo che arrivi presto.

Come detto, il drag-and-drop è una funzione storica di Windows, ed è una di quelle che tutti usano nella quotidianità e questa specifica è assolutamente interessante ed impattante per tutto l’universo Windows e non solo. Un passo avanti significativo.