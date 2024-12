Il 2025 inizierà in grande stile per Samsung con un evento di lancio che si terrà nel corso del primo mese dell’anno. Evan Blass, noto leaker, ha condiviso un post in cui emergeva la data prevista per il Galaxy Unpacked, il 22 gennaio.

Considerando che il post è stato immediatamente rimosso, possiamo immaginare che si tratti di una data plausibile, altrimenti Samsung non ne avrebbe richiesto la cancellazione in maniera così rapida.

Tra le informazioni disponibili c’è quella che conferma parte della scaletta del Galaxy Unpacked 2025. L’evento sarà dedicato al lancio di quattro nuovi device. La famiglia Galaxy S25 sarà composta da tre dispositivi, quindi resta il dubbio su quale possa essere il quarto prodotto svelato da Samsung.

Samsung presenterà quattro nuovi dispositivi durante l’evento Galaxy Unpacked 2025, tre saranno i Galaxy S25 mentre il quarto è un mistero

Samsung Galaxy Unpacked 2025 📅 : January 22nd, 2025

🕙 : 10 a.m. PT

📍 : San Jose, California Devices to be announced:

• Galaxy S25

• Galaxy S25+

• Galaxy S25 Ultra

• "Project "Moohan" XR headset teaser pic.twitter.com/EODr2h4A99 — Alvin (@sondesix) December 14, 2024

In nostro aiuto arriva un nuovo leak che cerca di fare luce su questo mistero. Il post pubblicato dall’utente Alvin su X (ex Twitter) riprende quanto anticipato da Evan Blass riguardo l’evento Galaxy Unpacked ma consente di fare maggiore chiarezza.

Nel post si può leggere che il quarto device sarà “Project “Moohan”. Il dispositivo in questione è un headset dedicato alla Extended Reality (XR), un device che potrebbe entrare nello stesso settore di Apple Vision Pro. Il leaker indica che Samsung presenterà un teaser ma gli analisti sperano che l’azienda coreana possa mostrare una unità di prova in azione.

L’ unica certezza a riguardo vede Samsung impegnata a collaborare con Google nella realizzazione del device che sarà basato sulla piattaforma Android XR. Questa scelta assicura la piena compatibilità con le app Android e l’intero catalogo presente sul Google Play Store. Il debutto ufficiale è atteso nel corso del 2025 e durante l’evento Galaxy Unpacked 2025 potremmo scoprire nuovi dettagli inediti.