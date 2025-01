Samsung Galaxy S25 Edge è ufficiale: ecco com'è lo "Slim" di cui si parlava

Nell’aria aleggiava già l’idea che tutto ciò potesse accadere, ma quando poi è successo realmente, tutti sono rimasti a bocca aperta: Samsung Galaxy S25 Edge è stato annunciato. L’azienda sudcoreana, in occasione della presentazione della nuova Galaxy S25 Series, ha ritagliato lo spazio finale per mostrare a tutti in maniera sommaria quello che sarà il prossimo dispositivo che si unirà alla line-up.

In molti avevano ipotizzato che potesse chiamarsi “Slim“, ma in realtà il suo nome è Samsung Galaxy S25 Edge, con un chiaro richiamo al passato e a quei Galaxy S6 ed S7 Edge che tanto stupirono e che vestirono i panni di “game-changer” nel mondo smartphone per i loro display curvi. In questo caso di curve non ce ne sono, ma c’è uno spessore incredibilmente sottile.

Un annuncio inaspettato: Samsung Galaxy S25 Edge compare in un teaser ufficiale

Il Galaxy S25 Edge non era previsto nella presentazione ufficiale, e la sua rivelazione ha catturato l’attenzione del pubblico. Samsung non ha fornito specifiche dettagliate, ma ha confermato che il dispositivo sarà disponibile solo in alcuni mercati selezionati.

Un rappresentante di Samsung Sudafrica ha dichiarato:

“Avremo l’Ultra, il Plus e il modello base per il nostro mercato. Il modello Slim, invece, sarà inizialmente riservato ad altri mercati.”

Questa dichiarazione suggerisce che il Galaxy S25 Edge potrebbe far parte di una seconda ondata di lanci, prevista in un periodo successivo rispetto alla disponibilità dei modelli principali, fissata per il 4 febbraio.

Cosa sappiamo del Galaxy S25 Edge

Dal teaser non si evince alcun dato ufficiale ma a quanto appreso dalle indiscrezioni, lo spessore sarà di soli 6,4 mm. Questo lo renderà uno degli smartphone più sottili mai prodotti da Samsung. Il design dovrebbe mantenere uno stile simile agli altri modelli della serie S25, ma con alcuni compromessi, specialmente nel comparto fotografico.

Fotocamere: il dispositivo potrebbe includere solo due lenti posteriori , probabilmente una principale e una ultra grandangolare, riducendo così la versatilità rispetto ai fratelli maggiori;

il dispositivo potrebbe includere solo , probabilmente una principale e una ultra grandangolare, riducendo così la versatilità rispetto ai fratelli maggiori; Form factor: il design ultrasottile è pensato per chi cerca un dispositivo leggero e compatto, senza rinunciare a un’estetica premium.

Nonostante il teaser, Samsung non ha confermato altre specifiche tecniche né il prezzo del Galaxy S25 Edge.

Disponibilità

Si vocifera che il Galaxy S25 Edge sarà ufficialmente lanciato a maggio 2025, ma Samsung non ha ancora fornito una data precisa. Questo dispositivo potrebbe essere riservato inizialmente a mercati strategici, in base alla domanda e al tipo di pubblico interessato.