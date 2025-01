DeepSeek AI come TikTok: la Marina USA lo ha appena vietato, ecco perché

Tutti hanno avuto modo di sentire qualcosa in merito alla nuova AI che sta spopolando in questi giorni, ovvero DeepSeek AI. La nuova piattaforma di origine cinese sta riuscendo a mettere in difficoltà OpenAI e ChatGPT, raggiungendo ottimi risultati soprattutto negli Stati Uniti. La notizia di queste ore riguarda però un nuovo divieto, quasi in stile TikTok: la Marina USA avrebbe infatti vietato al personale militare di utilizzare questo modello e anche semplicemente di scaricarlo. Quale discorso ha valenza sia a scopo personale che lavorativo.

DeepSeek AI è considerato un rischio, ecco per quale motivo

A quanto pare, stando anche alle impressioni raccolte dagli utenti, DeepSeek AI sembra essere un’ottima piattaforma di intelligenza artificiale. Gli americani la stanno apprezzando tanto anche se, essendo sviluppata in Cina, ha fatto scattare l’allarme come è accaduto per TikTok. La paura è che possa raccogliere informazioni e dati sensibili degli americani mettendo a serio rischio la sicurezza della nazione.

Il governo statunitense teme che, se usata all’interno delle forze armate, l’IA possa intercettare dati strategici e trasmetterli a soggetti esterni. Da qui il divieto immediato, che ricalca misure già adottate in passato contro altre piattaforme di origine cinese.

Un caso simile a TikTok

La situazione ricorda quanto accaduto con TikTok, che nel 2023 era stato vietato sui dispositivi collegati al Dipartimento della Difesa per timori legati alla protezione dei dati. L’anno successivo, il Congresso ha approvato il PAFCA Act, costringendo la piattaforma a cercare un acquirente americano o lasciare il mercato statunitense.

L’attenzione sulle IA cinesi arriva in un momento delicato per l’intero settore tecnologico. Le aziende americane come NVIDIA stanno attraversando un periodo difficile, con il mercato in calo a causa degli elevati costi di addestramento dei modelli più avanzati.

Nel frattempo Donald Trump, neo-presidente USA, non sembra aver chiuso le porte a DeepSeek AI. Più che altro ha definito la grande ascesa di questa nuova intelligenza artificiale come una sorta di allarme per le aziende americane che dunque dovrebbero fare meglio per arrivare a quei livelli e tenere la leadership ben salda tra le mani.