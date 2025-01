L’operatore telefonico Tiscali ha da poco deciso di rilanciare una delle sue offerte di rete mobile di rilievo pensata per i giovani. Ci atiamo riferendo alla promo denominata Tiscali Smart Young 250 5G. Quest’ultima è stata resa disponibile sull’app IO qualche tempo fa, ma ora l’operatore ha deciso di riproporla per tutti i giovani dai 18 ai 35 anni che hanno attiva la Carta Giovani Nazionale. Vediamo qui di seguito cosa include.

Tiscali ripropone la super promo Tiscali Smart Young 250 5G

In questi ultimi giorni l’operatore telefonico Tiscali ha rilanciato una delle sue offerte di rete mobile di rilievo. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo all’offerta mobile denominata Tiscali Smart Young 250 5G. Quest’ultima è una super offerta che è stata resa disponibile all’attivazione già in passato agli utenti giovani con una età compresa tra i 18 e i 35 anni con attiva la Carta Nazionale Giovani.

L’offerta in questione sarebbe dovuta terminare lo scorso 14 gennaio 2025. Ora, però, l’operatore ha deciso di prorogare la disponibilità di questa offerta fino al prossimo 30 giugno 2025. Gli utenti potranno attivare la promo direttamente sull’applicazione IO. Potranno attivarla gli utenti che attiveranno un nuovo numero e gli utenti che richiederanno la portabilità del proprio numero da altri operatori telefonici rivali.

Nello specifico, l’offerta Tiscali Smart Young 250 5G è un’offerta estremamente conveniente. Gli utenti avranno infatti a disposizione ogni mese fino a ben 250 GB di traffico dati validi per navigare anche con connettività 5G. Oltre a questo, gli utenti potranno anche utilizzare ogni mese minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e fino a 100 sms da inviare sempre verso tutti i numeri. Nonostante il bundle messo a disposizione sia dunque piuttosto ricco, gli utenti non dovranno pagare molto per averla. L’operatore sta infatti proponendo questa offerta ad un costo di soli 9,99 euro al mese.