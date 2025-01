Nuovo collegamento oltre il Frecciarossa tra Milano e Parigi: arriva il TGV

Con la riapertura del traforo ferroviario del Frejus tornano i collegamenti ad alta velocità tra Milano e Parigi. A partire dal 31 marzo i treni Tgv e Frecciarossa daranno alternative rapide e confortevoli per viaggi. Il Tgv della compagnia francese Sncf riprenderà il servizio con tre corse giornaliere. Il viaggio, della durata di 7 ore e 7 minuti, collegherà le stazioni di Milano Porta Garibaldi e Gare de Lyon. Le fermate intermedie includeranno località pittoresche come Modane, Chambéry e Mâcon. Per chi parte da Parigi, sarà possibile raggiungere Torino in appena 5 ore e 39 minuti. Anche il Frecciarossa giocherà un ruolo chiave. Con due corse giornaliere che collegheranno Milano Centrale a Parigi. Le partenze da Milano sono previste alle 6.25 e alle 15.53, mentre da Parigi i treni partiranno alle 7.30 e alle 15.20.

Frecciarossa o TGV?

La competizione tra le due compagnie si accende anche sui prezzi. I biglietti del Tgv partono da soli 29 euro, un’offerta già disponibile sui canali di vendita Sncf. Con orari differenziati e fermate strategiche, entrambe le opzioni puntano a soddisfare un pubblico variegato. Dopo intensi lavori, il passaggio ferroviario è stato dichiarato sicuro dalle autorità competenti. La riapertura di questa linea strategica segna un passo cruciale per la mobilità tra Italia e Francia. Viaggiare in treno sarà non solo più sostenibile, ma anche più pratico rispetto ad altre modalità di trasporto. Tornare a spostarsi tra queste due città europee non è mai stato così conveniente. Meglio partire da Milano Centrale con il Frecciarossa o godersi il panorama con il Tgv? La scelta dipenderà dalle esigenze, ma il viaggio è assicurato.