Ha fatto molto rumore in questi giorni il lancio della nuova piattaforma AI cinese chiamata DeepSeek. In poco tempo infatti questa ha conquistato l’attenzione degli utenti, arrivando addirittura a superare ChatGPT sull’App Store negli USA. Le tantissime persone che sono entrate a far parte di questa nuova piattaforma hanno causato però qualche piccolo disservizio.

Secondo quanto riportato infatti, sono sopraggiunti rallentamenti e disservizi significativi che hanno colpito la piattaforma. Questi, stando al parere degli esperti, sarebbero stati causati da attacchi informatici di ampia portata. Il sito ufficiale di DeepSeek riporta che questi attacchi mirati hanno compromesso temporaneamente le funzionalità per i nuovi utenti. Quelli già registrati invece hanno continuato ad usare l’AI senza alcun problema.

La dichiarazione ufficiale di DeepSeek

Il team di DeepSeek ha pubblicato un comunicato per aggiornare la community sulla situazione attuale:

“I servizi online DeepSeek sono stati recentemente soggetti ad attacchi dannosi su larga scala. La registrazione potrebbe essere occupata, attendi e riprova. Gli utenti registrati possono accedere normalmente, grazie per la comprensione e il supporto.”

Per arginare i problemi, l’azienda ha deciso di limitare temporaneamente le registrazioni al servizio. Questa misura è stata presa per garantire la continuità delle operazioni e preservare l’esperienza degli utenti già attivi.

Effetti sulla piattaforma

Le difficoltà riscontrate includono:

Riduzione delle prestazioni , con tempi di risposta più lenti;

, con tempi di risposta più lenti; Interruzioni nelle registrazioni di nuovi account , che richiedono tempi di attesa prolungati;

, che richiedono tempi di attesa prolungati; Funzionalità web e API compromesse, con accesso intermittente.

Nonostante i disagi, il team di DeepSeek ha promesso di lavorare rapidamente per ripristinare il servizio e proteggere la piattaforma da futuri attacchi.

Come monitorare la situazione

Gli utenti interessati possono consultare il sito ufficiale dello stato del servizio per aggiornamenti in tempo reale. Chi volesse provare ad accedere, nonostante le limitazioni, può farlo tramite il portale web ufficiale.

Questa crisi rappresenta un banco di prova per DeepSeek, che dovrà dimostrare di poter gestire la crescente domanda e rafforzare la sicurezza per competere con giganti già affermati come ChatGPT.