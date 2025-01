Nel corso del 2025, Apple potrebbe presentare ufficialmente un nuovo smartphone. Le indiscrezioni emerse negli scorsi mesi hanno individuato questo dispositivo nell’iPhone SE. La quarta generazione dello smartphone “economico” dovrebbe fare il proprio debutto nel corso della primavera e, per questo motivo, le informazioni a riguardo si stanno intensificando.

Come mostrato su X (ex Twitter) dal noto leaker Majin Bu, possiamo ammirare le prime immagini del presunto iPhone SE. Il dispositivo viene affiancato ad un iPhone 16 per un confronto diretto tra la linea principale e quella secondaria.

Il design generale dei due dispositivi è estremamente simile, a conferma della volontà di Apple di utilizzare un family feeling che coinvolga tutti i propri device. Purtroppo, le foto mostrate permettono di scorgere esclusivamente la parte posteriore dove emerge la singola fotocamera e il flash LED.

Apple potrebbe avere grandi piani per la nuova generazione di iPhone SE e farlo diventare molto più che un iPhone “economico”

iPhone SE 4 and iPhone 16 in comparison pic.twitter.com/tw3LiuFopG — Majin Bu (@MajinBuOfficial) January 27, 2025

Purtroppo, non è possibile ammirare la parte frontale per cui non si può determinare il look complessivo del dispositivo. Resta da capire quanto sarà grande il display in proporzione alla superficie frontale per determinare il rapporto tra questi fattori.

Inoltre, stando ad ulteriori informazioni provenienti dalla rete, Apple potrebbe cambiare la denominazione della famiglia iPhone SE. Sebbene non si auna informazione confermata, la nuova generazione potrebbe perdere la sigla SE in favore dei numeri, esattamente come la serie principale. Ecco, quindi, che il nuovo smartphone economico della Mela potrebbe diventare un iPhone 16E, entrando a far parte a tutti gli effetti della lineup numerata.

Infine, alcuni utenti hanno ideato una teoria che non può essere del tutto trascurata. Il presunto iPhone SE potrebbe arrivare sul mercato in autunno insieme alla famiglia iPhone 17. Tuttavia, il device potrebbe prendere il posto del tanto chiacchierato iPhone 17 Air, dando vita ad una nuova tipologia di device top di gamma compatti.