Si torna a parlare ancora una volta di uno dei prossimi smartphone di punta del colosso americano Apple. Ci stiamo riferendo al prossimo smartphone “economico” che dovrebbe arrivare in veste ufficiale sul mercato con il nome di iPhone SE 4. Quest’ultimo è stato ampiamente spoilerato da rumors e leaks Nel corso dei mesi passati. Tuttavia, sembra che fino al suo debutto ufficiale vedremo arrivare ancora nuove informazioni. In particolare, nel corso delle ultime ore lo smartphone è stato avvistato in rete addirittura in un primo video hands-on.

iPhone SE 4, nuovo smartphone Apple avvistato in un primo video hands-on

Nel corso delle ultime ore uno dei prossimi smartphone del colosso americano Apple è stato avvistato in rete addirittura in un primo video hands-on. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo al prossimo iPhone SE 4. A pubblicare questo video in rete è stato il noto leaker del settore Majin Bu tramite un post sulla propria pagina social di X.

Here's what the iPhone SE 4 looks like pic.twitter.com/pEyIAJ34VR — Majin Bu (@MajinBuOfficial) January 25, 2025

Nel video in questione possiamo quindi dare uno sguardo al nuovo device di casa Apple. Dal video, in particolare, viene inoltre confermato quello che dovrebbe essere a tutti gli effetti il suo design definitivo. In particolare, sul retro il prossimo iPhone SE 4 dovrebbe avere una singola fotocamera posteriore. Si tratta di una caratteristica presente su tutti i device di questa serie, volta a distinguerlo per l’appunto dagli altri device del marchio.

Affianco al singolo sensore sul lato destro troverebbe poi posto un piccolo flash LED. Sul fronte sarebbe poi presente un display con i bordi piatti e anche il resto della backcover avrebbe questa tipologia di design. Da notare come sembri mancare sul frame laterale il nuovo tasto azione introdotto da Apple sui suoi ultimi smartphone di punta della serie iPhone 16. Dal video lo smartphone risulta avere il display spento, quindi non possiamo avere conferme riguardo la presenza o meno della Dynamic Island di Apple e della sua ampiezza.

Ricordiamo comunque che quello raffigurato nel video è sicuramente un modello mock-up del prossimo iPhone SE 4, quindi non si tratta ancora di un modello definitivo. Non ci resta che attendere ancora qualche altra conferma in rete, magari ufficiale da parte di Apple.